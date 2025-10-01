1 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

Se trata de uno de los principales sospechosos de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los residentes aprovechan la falta de controles para cruzar por un río.

C5N recorrió la frontera con Bolivia.

El periodista Darío Jurado marcó en el móvil de De Una que varios residentes jujeños cruzan a Bolivia mediante un río, sin ser controlados por las autoridades. "Los que viven acá se aprovechan de estos pasos para trasladar mercadería y electrodomésticos", expresó.

"En La Quiaca está la Avenida España, una de las más importantes. Al fondo, hay una terminal de ómnibus. Desde allí, se traslada la gente que baja de los colectivos", añadió en esta línea.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio
Las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

Las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

La captura de Sotacuro se llevó adelante en el marco de una intensa búsqueda que incluyó un operativo especial en Jujuy y en pasos fronterizos, ante la sospecha de que los implicados intentaran escapar hacia Bolivia. El hombre viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue sorprendido detenido en un hospedaje llamado Hostal Villazón. De allí fue trasladado a dependencias policiales para su resguardo y, luego de los tramites de extradición, personal de Interpol lo transportó hacia La Quiaca, donde quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Pequeño J se despegó del triple femicidio en Florencio Varela: "Yo no tengo nada que ver"

Luego de la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, en Perú, declaró ante los medios de comunicación que el triple femicidio que ocurrió en Florencio Varela fue “un espanto” y se desligó de lo ocurrido: "No tuve nada que ver".

Junto con el máximo sospechoso también fue detenido Martín Ozorio, ambos señalados como implicados y eso marcó un avance. Pequeño J fue interceptado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pucusana, mientras estaba detrás de un camión tráiler a la altura del kilómetro de la Panamericana Sur.

Los periodistas le preguntaron “¿Por qué mataste a las tres chicas?”, y él respondió: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”. Y agregó: “Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”. Además, indicó: “No tengo miedo de volver a Argentina”.

La Policía Bonaerense actuó en coordinación con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú y logró detener a Valverde Victoriano, quien tenía pedido de captura internacional y era señalado como el que planificó y ejecutó los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Guitiérrez y Morena Verdi.

Mientras era detenido, Ozorio respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó.

