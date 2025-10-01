Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió su peor filtración de cara al estreno de Avengers: Doomsday, ya que se dio a conocer que un histórico Vengador volverá a ser parte del grupo de héroes y esto generó mucha expectativa entre los fanáticos en redes sociales.
A través de su cuenta de X, @ cosmic_marvel se encargó de citar la información exclusiva de @ DanielRPK, un insider especializado en Marvel Studios que reveló: "Chris Evans jugará un papel importante en la historia de Avengers: Doomsday". De esta manera, confirmó el rumor a voces de los últimos días y será la vuelta de Capitán América luego de su despedida en 2019 con Avengers: Endgame.
Luego, @ MyTimeToShineH sorprendió al anunciar una nueva noticia sobre la próxima película de Los Vengadores: "Hay un Spider-Man en Doomsday". Lo llamativo de esto es que no dijo cuál de los tres existentes será, lo que ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de que Andrew Garfield o Tobey Maguire sea parte del filme.
Capitán América Spider-Man
Chris Evans estará junto a un Spider-Man en Avengers: Doomday.
Marvel Studios
Es importante recordar que esta película se estrenará en cines el jueves 17 de diciembre de 2026, por lo que todavía falta bastante más de un año y esto significa que muchas filtraciones podrían continuar con este camino. De esta manera, Marvel deberá cuidar su producción de forma extrema si quiere evitar que se conozcan más detalles.
Doctor Strange Spiderman Scarlet Witch
Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.
Marvel Studios