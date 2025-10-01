IR A
Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

La productora cinematográfica quedó expuesta luego de revelarse que una estrella regresará y tendrá un papel clave en su próxima gran película.

Marvel tendría planes de llevar Strange Academy a una serie de Disney+: cómo sería

A través de su cuenta de X, @ cosmic_marvel se encargó de citar la información exclusiva de @ DanielRPK, un insider especializado en Marvel Studios que reveló: "Chris Evans jugará un papel importante en la historia de Avengers: Doomsday". De esta manera, confirmó el rumor a voces de los últimos días y será la vuelta de Capitán América luego de su despedida en 2019 con Avengers: Endgame.

Luego, @ MyTimeToShineH sorprendió al anunciar una nueva noticia sobre la próxima película de Los Vengadores: "Hay un Spider-Man en Doomsday". Lo llamativo de esto es que no dijo cuál de los tres existentes será, lo que ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de que Andrew Garfield o Tobey Maguire sea parte del filme.

Es importante recordar que esta película se estrenará en cines el jueves 17 de diciembre de 2026, por lo que todavía falta bastante más de un año y esto significa que muchas filtraciones podrían continuar con este camino. De esta manera, Marvel deberá cuidar su producción de forma extrema si quiere evitar que se conozcan más detalles.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

La productora cinematográfica Marvel Studios prepara su regreso más esperado entre el 2026 y el 2027, ya que uno de los personajes más queridos volverá a las películas luego de varios años de ausencia y se encargó de revelar cómo será su primera aparición desde el 2022.

