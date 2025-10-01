Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday La productora cinematográfica quedó expuesta luego de revelarse que una estrella regresará y tendrá un papel clave en su próxima gran película.







Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió su peor filtración de cara al estreno de Avengers: Doomsday, ya que se dio a conocer que un histórico Vengador volverá a ser parte del grupo de héroes y esto generó mucha expectativa entre los fanáticos en redes sociales.

A través de su cuenta de X, @ cosmic_marvel se encargó de citar la información exclusiva de @ DanielRPK, un insider especializado en Marvel Studios que reveló: "Chris Evans jugará un papel importante en la historia de Avengers: Doomsday". De esta manera, confirmó el rumor a voces de los últimos días y será la vuelta de Capitán América luego de su despedida en 2019 con Avengers: Endgame.

Luego, @ MyTimeToShineH sorprendió al anunciar una nueva noticia sobre la próxima película de Los Vengadores: "Hay un Spider-Man en Doomsday". Lo llamativo de esto es que no dijo cuál de los tres existentes será, lo que ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de que Andrew Garfield o Tobey Maguire sea parte del filme.

Capitán América Spider-Man Chris Evans estará junto a un Spider-Man en Avengers: Doomday. Marvel Studios

Es importante recordar que esta película se estrenará en cines el jueves 17 de diciembre de 2026, por lo que todavía falta bastante más de un año y esto significa que muchas filtraciones podrían continuar con este camino. De esta manera, Marvel deberá cuidar su producción de forma extrema si quiere evitar que se conozcan más detalles.