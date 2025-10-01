1 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei reunió a su Gabinete en medio del escándalo por José Luis Espert y la escalada del dólar

El mandatario llevó adelante el primer encuentro con los ministros y funcionarios en la Casa de Gobierno, luego de conocerse la denuncia contra el diputado libertario por presuntos vínculos con un narcotraficante.

El Presidente junto a los ministros y personas importantes del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete, desde las 10 de este miércoles, luego del respaldo recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en medio de la polémica que se generó con el diputado y primer candidato bonaerense José Luis Espert, quien fue denunciado por recibido presuntos aportes de Fred Machado, empresario acusado de narcotraficante.

Aseguran que Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, es un perejil y perdió sus ahorros con $LIBRA

"Es un día muy movido en la Casa Rosada. El movimiento empezó luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, que sorprendieron al entorno presidencial e incluso a la mesa política por dejar expuesto a un candidato que no da explicaciones", detalló la periodista Rosario Ayerdi en C5N.

Las palabras de la titular de la cartera de Seguridad apuntaron contra Espert. "Tiene que dar una explicación. No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. Es muy importante aclarar la situación ya”, explicó en radio La Red.

Bullrich declaró y generó temblor en la interna del Gobierno.

Ante esta definición de Bullrich, desde el Gobierno se mostraron molestos. "El enojo llegaba más allá en la Casa Rosada porque decían que dejó 'expuesto a todos', ya que se había decidido bancar a José Luis Espert y ahora tenemos que salir a dar explicaciones", describió la comunicadora.

Por lo pronto, la gestión de La Libertad Avanza comenzó de manera compleja la recta final rumbo a las elecciones legislativas nacionales, que se desarrollarán el domingo 26 de octubre. "Llega muy desgastado, tal es así que Patricia Bullrich no tiene el porcentaje que debería tener. Está más cerca del 40% que del 50%", aclaró Ayerdi. Con este escenario, el oficialismo no alcanzaría el número esperado tras la alianza con el PRO.

Reunión clave de la Comisión de Presupuesto en medio del escándalo por Espert

José Luis Espert Comisión Presupuesto y Hacienda

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados llevará a cabo desde las 13 una reunión clave, en medio del escándalo que protagoniza José Luis Espert, presidente del órgano legislativo. Se llevará adelante el debate de la ley de gastos y recursos con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien brindará un informe sobre los datos macroeconómicos.

La jugada política que planea la oposición nace luego de que se denunciaran posibles vínculos entre diputado libertario con el empresario Antonio Fred Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

El bloque de Unión por la Patria solicitará a comienzo de la reunión la remoción de Espert como presidente de la Comisión porque sostiene que no puede conducir el debate del presupuesto un diputado que está mencionado en una causa judicial en Estados Unidos y en 2019 habría recibido aportes a la campaña del economista.

