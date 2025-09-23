Impactante choque múltiple en General Paz y Av. Del Libertador: hay diez vehículos involucrados El impacto dejó un saldo de varios heridos, por lo que el SAME ya trabaja en el lugar. Hay dos micros cruzados en la calzada, por lo que se encuentra parcialmente interrumpida. Por







Choque múltiple en General Paz y Libertador: hay varios heridos

Al menos diez vehículos quedaron involucrados en un choque múltiple en General Paz. De acuerdo con las primeras imágenes, un micro sin frenos embistió a otros nueve autos que circulaban en la calzada principal.

Aparentemente, el conductor del micro que circulaba mano hacia la autopista Lugones habría estado mensajeando al volante, lo que incidió directamente en la pérdida del control. Debido a la magnitud del impacto y por la intervención del SAME, el tránsito quedó cortado en su totalidad.

Los primeros reportes de las autoridades indicaron que hubo heridos, pero no precisaron la cantidad exacta. Sí aclararon que, afortunadamente, el micro que circulaba sin frenos no transportaba pasajeros. Un hombre de 50 años debió ser trasladado al Hospital Pirovano.

choque

Como los autos quedaron distribuidos a lo largo de la calzada en distintas direcciones, la traza principal se encuentra interrumpida, por lo que recomiendan circular con calma o usar alternativas ya que el tránsito presenta grandes demoras. Tras haber trasladado a la persona herida, los esfuerzos se concentran en despejar la calzada para comenzar a aliviar el tránsito y disipar las demoras. Por el momento se habilitó un carril y medio.

Las autoridades ahora tienen como tarea la de poder determinar las causas que originaron el siniestro como así también el motivo por el que el micro circulaba sin frenos por la avenida.