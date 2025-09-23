23 de septiembre de 2025 Inicio
Video: así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

Un colectivo fuera de control en la autopista repleta causó un incidente que involucró a diez vehículos. El tránsito se encuentra interrumpido en su totalidad y el SAME trabaja para atender a los heridos.

Por
C5N

Al menos diez vehículos quedaron involucrados este martes en un choque múltiple en la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida del Libertador. De acuerdo con las primeras imágenes, un micro fuera de control embistió a otros nueve autos que circulaban en la calzada principal mano al Río de la Plata.

Según las primeras versiones, el conductor del micro que circulaba mano hacia la autopista Lugones habría estado mensajeando al volante, lo que incidió directamente en la pérdida del control. Debido a la magnitud del impacto y por la intervención del SAME, el tránsito quedó cortado en su totalidad.

Las autoridades indicaron que hubo heridos, pero no precisaron la cantidad exacta. Sí aclararon que, afortunadamente, el micro que circulaba sin frenos no transportaba pasajeros.

Como los autos quedaron distribuidos a lo largo de la calzada en distintas direcciones, la traza principal se encuentra interrumpida, por lo que recomiendan circular con calma o usar alternativas ya que el tránsito presenta grandes demoras.

Noticia en desarrollo.-

