Confirman que será feriado el martes 21 de octubre en 2025: cuál es el motivo Dos localidades conmemorarán sus aniversarios con asueto para el sector público. La medida permitirá la participación comunitaria en actos protocolares y eventos culturales programados. Por







La medida responde al esquema tradicional de asuetos locales, Pexels

El martes 21 de octubre de 2025 se establecerá como día no laborable en dos municipios específicos de la Provincia de Buenos Aires que conmemorarán simultáneamente sus aniversarios fundacionales. Esta jornada especial beneficiará a trabajadores del sector público y del Banco Provincia en los partidos de Brandsen y Ezeiza, permitiendo que las comunidades participen plenamente de las actividades conmemorativas organizadas para celebrar las fechas históricas que marcaron el nacimiento institucional de ambos distritos.

La implementación de asuetos municipales por aniversarios fundacionales constituye una práctica común en el sistema administrativo bonaerense, donde cada jurisdicción mantiene la facultad de establecer días especiales vinculados a su historia local. Estas celebraciones van más allá del simple descanso laboral, ya que funcionan como espacios de reafirmación identitaria que permiten a los habitantes reconocer y valorar los hitos que dieron origen a sus comunidades, fortaleciendo los lazos de pertenencia territorial y cultural.

La medida responde al esquema tradicional de asuetos locales que afecta primordialmente a la administración pública provincial y municipal, garantizando la suspensión de actividades gubernamentales y bancarias oficiales durante la jornada conmemorativa. Esta configuración permite que los empleados estatales participen de ceremonias, actos protocolares y eventos culturales programados para la ocasión, mientras el sector privado conserva la intención de adherirse voluntariamente según sus consideraciones operativas y comerciales.

Ezeiza Redes sociales

Por qué es feriado el 21 de octubre y quiénes lo pueden disfrutar El asueto del martes 21 de octubre responde a las conmemoraciones de los aniversarios fundacionales de Brandsen y Ezeiza, dos partidos bonaerenses que comparten esta fecha emblemática en sus respectivas historias institucionales. Estas celebraciones representan momentos fundacionales que establecieron las bases administrativas, territoriales y comunitarias sobre las cuales se desarrollaron posteriormente ambas jurisdicciones, constituyendo referencias identitarias fundamentales para sus habitantes.

La aplicación del día no laborable seguirá el protocolo estándar establecido para asuetos municipales en territorio bonaerense. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en ambos distritos gozarán obligatoriamente del descanso, incluyendo al personal de todas las dependencias gubernamentales locales. Además, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en Brandsen y Ezeiza suspenderán sus operaciones durante la jornada, garantizando que los trabajadores bancarios puedan sumarse a las celebraciones comunitarias. Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Esta flexibilidad permite que comercios, industrias y servicios privados evalúen la conveniencia de suspender sus actividades considerando tanto el respeto a la tradición local como sus necesidades operativas específicas. No obstante, muchos establecimientos suelen adherirse voluntariamente reconociendo la importancia cultural de estas fechas para las comunidades donde operan. Estación Gómez, Brandsen Facebook Gómez Turístico Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre