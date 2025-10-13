Decretan feriado para este jueves 16 de octubre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

El calendario nacional sumará un nuevo día de descanso esta semana con el anuncio de un feriado decretado para el jueves 16 de octubre de 2025. Como suele ocurrir en este tipo de Feriados, también se espera un movimiento especial en distintos puntos del país.
Este feriado no es uno más dentro del calendario: responde a una conmemoración puntual que tiene su historia y su alcance específico. Por ende, impactará de forma particular en algunas actividades y sectores, mientras que para otros la jornada se mantendrá con normalidad.
El jueves 16 de octubre fue declarado día no laborable para el personal que presta funciones en las dependencias del Banco Provincia y en organismos de la administración pública, así como para algunos comercios.
La medida alcanza a un municipio involucrado en la celebración de festividades locales, entre ellos Laguna Alsina, en el partido de Guaminí. La fecha se establece en el marco de las celebraciones patronales, por lo que se dispuso el asueto administrativo.