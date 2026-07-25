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Así está actualmente la "Rosalía argentina", la bailarina que conquistó las redes por bailar "en contramano"

Luego del escándalo que se desató por la cantante española, la mujer, que se hizo conocida bailando con Fabián Show, volvió a ser nombrada en las redes sociales.

Cómo está actualmente la Rosalía Argentina

Cómo está actualmente la Rosalía Argentina

La "Rosalía argentina" forma parte del inconsciente colectivo de los argentinos y, esta semana, volvió a quedar en el centro de la escena. A raíz de la polémica que involucró a la cantante española, muchos volvieron a preguntarse qué es de la vida de la recordada bailarina.

El ingreso del cantante.
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La mujer se hizo famosa luego de unas imágenes que se viralizaron por toda la red, donde “va en contramano” mientras baila al ritmo de “Conga conga conga”, uno de los hits más recordados del artista Fabián Show.

Los usuarios volvieron a recordarla tras el escándalo con Rosalía, la cantante española. Todo empezó tras repostear un video considerado ofensivo para el público local luego de la final del Mundial de Fútbol de 2026. El conflicto se desató cuando la creadora de contenido Mia Khalifa subió un video en TikTok celebrando la victoria de España sobre Argentina. En el clip, Khalifa simulaba cantar la canción "La Perla" de Rosalía junto con la frase: "Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas".

Cómo está Rosalía, la recordada bailarina de Conga

Rosalía López, actualmente vive en Bell Ville, y volvió a reaparecer cuando fue invitada a participar en el homenaje que le hicieron al cantante Fabian Show a unos años de su muerte. En el mismo homenaje participó, Eduardo Pichirica Cámara, el otro cantante que aparece en la grabación viral de “las chicas bailan conga”.

Foto gentileza: Municipio de Bell Ville

Foto gentileza: Municipio de Bell Ville

Rosalía no dejó de bailar, a pesar del ACV que sufrió en 2022 y por el cual tuvo que tomarse un descanso y guardarse en su casa de Córdoba, según reveló en una entrevista con Canal Doce. Además, contó que luego del video, se sintió muy querida y que la gente en la calle se acercaba para saludarla y pedirle autógrafos.

A pesar de los problemas que padece en las rodillas, ella nunca bajó los brazos y siempre se mantuvo en movimiento, “Lo hago como para distraerme un poco, porque me pongo nerviosa, pero estoy acostumbrada, he bailado con todos: con Damián Córdoba, con Sebastián, la Leo, Carlitos Rolán. No sé por qué inventaron que iba a contramano, yo soy mejor que ellos. Además después de que murió Fabián yo seguí con mis actuaciones”, reveló.

Foto gentileza: Municipio de Bell Ville

Foto gentileza: Municipio de Bell Ville

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