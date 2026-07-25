Expectativa en el sector agropecuario por el discurso de Milei en la clausura de La Rural

El mandatario encabezará el acto central de cierre este domingo en Palermo. Aunque desde el Gobierno descartaron nuevos anuncios para el campo, dirigentes y productores esperan alguna definición política y señales sobre el rumbo del programa monetario e impositivo. Hablará pasadas las 11 de la mañana.

El acto final volverá a reunir a los principales referentes políticos y productivos en las tribunas del Paddock de Palermo.

La 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo , en la Ciudad, terminará este domingo 26 de julio con la tradicional ceremonia que si bien se llama "ceremonia inaugural" es el cierre de la muestra, donde Javier Milei dará un discurso.

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El mandatario será el principal orador de la jornada, que se espera con gran expectativa por parte de los ruralistas, aunque desde el Gobierno anticiparon que no habrá nuevos anuncios de medidas para el sector agropecuario.

A diferencia del esquema tradicional, primero habrá una exhibición y desfile de los grandes campeones de las distintas razas ganaderas, maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas en la pista central.

Tras esa exhibición, tendrán lugar los discursos oficiales del titular de la SRA, Nicolás Pino, y del Jefe de Estado. Si bien primero se anunció que Milei hablaría a las 12:20, a últma hora del sábado se supo que su discurso será a las 11, según fuentes oficiales.

El contexto de la muestra tiene como antecedente la edición 2025 cuando Milei formalizó la baja de los derechos de exportación. Más adelante avanzó con la baja de retenciones al trigo y la cebada , y dispuso un esquema diferencial de retenciones para la soja.

Para este año, las autoriades de Economía se reunieron con los directivos de la SRA para adelantarles que no habrá mayores novedades: "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ninguno en particular”, advirtió el ministro Luis Caputo al ser consultado sobre posibles nuevas medidas para el agro.

El campo reclama nuevamente la eliminación total de las retenciones para garantizar la competitivad, según los represententes de las entidades ruralistas. Sigue pidiendo mejoras en los sistemas de transporte, caminos rurales y rutas comerciales para disminuir los costos operativos del traslado de la haciendo y la cosecha. Por úlitmo, insisten en el financiamiento a través de créditos con tasas acordes a los márgenes productivos para actualizar la maquinaria.

Tras su regreso de Brasil este sábado, la expectativa del sector agropecuario se concentra en las palabras de Milei en Palermo, donde dirigentes y productores esperan definiciones clave sobre el rumbo económico y político para el campo.