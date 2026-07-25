Horóscopo de hoy, domingo 26 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 26 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

(21 de marzo al 20 de abril)

Posibilidad de enamoramiento platónico. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

(21 de abril al 21 de mayo)

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. La venta de inmuebles mejora su economía. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Momento para afianzar su relación de pareja. Su economía marcha mucho mejor. En los negocios, la suerte está de su parte. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tiranteces en sus relaciones habituales. Día algo movido en lo económico. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.