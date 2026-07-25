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Flor Vigna reveló cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani: "Ella le mandó.."

La artista contó con lujo de detalles el momento en que el actor le fue infiel y relató cómo descubrió la situación. Sin filtros, recordó ese episodio de su vida y no se guardó nada al revelar cómo vivió la traición.

Flor Vigna reveló como se enteró del engaño.

Flor Vigna reveló como se enteró del engaño.

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Flor Vigna arremetió contra Luciano Castro y contó con lujo de detalles el momento en que el actor le fue infiel, relató cómo descubrió la situación y reveló los mensajes que se enviaba con Griselda Siciliani.

Flor Vigna tomó una contudente decisión tras la polemica.
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Todo comenzó durante una entrevista que la artista brindó en México junto a la celebrity Wendy Guevara, en contexto de su participación en un reality de ese país. La fiera despertó tras una pregunta que le hicieron en el piso y que fue el pie para que ella contara absolutamente todo, “¿a ti te fueron infiel?”.

“A mi me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina fue muy viral”, comenzó diciendo y continuó explicando la forma en que lo descubrió, “estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica ‘te extraño’ y yo decía como ‘jaja que lindo’ pero bueno me quede ahí, me huele mal”, reveló.

En varias ocasiones la cantante contó que siempre confía en sus parejas, sin embargo tras descubrir esos mensajes no pudo resistirse y revisó su teléfono, “entonces me tenté y lo revisé cosa que no hacía nunca y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella”.

Flor Vigna reveló los mensajes que Siciliani le enviaba a su novio

Acto seguido contó los mensajes que se enviaban, “como que ella decía ‘soñé con vos’ pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel, me dijo ‘qué te pasa’ le dije bueno, ‘cometí el error de revisar tu celular y vi esto me dijo no, te juro que es una compañera que nada que ver’”.

Y agregó: "Es que yo tampoco no tengo el perfil de una mina celosa no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato que decís de la intuición de nosotras”.

Y a modo de cierre recordó cómo la trataba Castro durante la relación: "Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”, concluyó.

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