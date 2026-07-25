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El emotivo mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año 6: "Lo diste todo"

La conductora publicó una historia de Instagram para destacar el esfuerzo del periodista deportivo durante los meses de preparación y le dedicó unas sentidas palabras luego de la pelea ante Edu Aguirre.

Gastón Edul y Nati Jota. 

Gastón Edul y Nati Jota. 

Redes sociales

Gastón Edul recibió una muestra de apoyo de Nati Jota después de perder frente al español Edu Aguirre en La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos. A través de sus redes sociales, la conductora destacó el compromiso del periodista durante la preparación para el combate y le envió un mensaje de aliento tras el resultado.

Nati Jota en el Mundial 2026.
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En una historia de Instagram, la influencer valoró el desafío que afrontó Edul al combinar los entrenamientos para la pelea con la cobertura del Mundial 2026 y escribió: "Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo".

Luego, Nati Jota reflexionó sobre el resultado del combate y remarcó que el esfuerzo realizado vale tanto como el triunfo. "No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera", expresó antes de cerrar su publicación con un contundente: "Te quiero".

Qué dijo Gastón Edul tras perder con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

Luego del fallo de los jueces que le dio la victoria a Edu Aguirre, Gastón Edul tomó el micrófono en el ring y, pese a los abucheos del público español, reivindicó el orgullo argentino. "Estar acá en nombre de la Argentina, en un país tan lejano como es España... sentir esto, que la gente me silbe, a los argentinos que tenemos unos huevos así es lo que más nos gusta. Preferimos esto porque en las malas los argentinos ponemos huevos", sostuvo.

El periodista también pidió una revancha en igualdad de condiciones, afirmó que "las Malvinas son argentinas" y le dedicó un mensaje a Lionel Messi: “Leo, nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección; no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”.

Minutos después, Edul volvió a expresarse a través de su cuenta de X, donde agradeció el apoyo recibido en la previa y lamentó no haber podido darle la victoria a sus seguidores. "Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos", concluyó.

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