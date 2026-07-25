Qué fue de la vida de todos los astronautas que pisaron la luna por primera vez Los tres astronautas que llegaron por primera vez a la superficie lunar dejaron una huella imborrable en la historia. Agregar C5N en









Los protagonistas de la llegada del humano a la luna. NASA

Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins protagonizaron una de las misiones espaciales más importantes de la historia.

Tras el regreso del Apolo 11, cada astronauta inició una nueva etapa con diferentes proyectos y desafíos.

Sus caminos profesionales y personales tomaron rumbos distintos durante las décadas posteriores a la misión.

A pesar del paso de los años, los tres continúan siendo recordados como protagonistas de un momento que cambió la historia. El 16 de julio de 1969 comenzó una de las misiones más importantes de la historia de la exploración espacial. Ese día, la NASA lanzó el Apolo 11 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con el objetivo de llevar por primera vez a seres humanos hasta la superficie de la Luna. La expedición alcanzó su meta pocos días después y marcó un hito que cambió para siempre la historia de la humanidad.

En 1969 el hombre pisó la luna por primera vez. Wikipedia La histórica misión estuvo integrada por Neil Armstrong, comandante de la expedición; Edwin "Buzz" Aldrin, piloto del módulo lunar; y Michael Collins, piloto del módulo de mando. Tras completar con éxito el viaje y regresar a la Tierra, los tres astronautas debieron cumplir un período de cuarentena antes de iniciar una intensa agenda de compromisos oficiales y apariciones públicas alrededor del mundo.

Con el paso de los años, cada uno de los integrantes del Apolo 11 siguió un camino muy distinto, tanto en el ámbito profesional como en su vida personal. Mientras algunos permanecieron vinculados al sector aeroespacial, otros eligieron nuevos desafíos, dejando trayectorias que continuaron despertando interés décadas después de aquella misión histórica.

Qué fue de la vida de los astronautas que pisaron la luna por primera vez Tras convertirse en el primer ser humano en caminar sobre la Luna, Neil Armstrong eligió alejarse de la exposición pública y dejó la NASA en 1971. A partir de entonces inició una nueva etapa como profesor de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, al mismo tiempo que colaboró con importantes empresas del sector tecnológico y aeronáutico, consolidando una destacada carrera fuera del ámbito de las misiones espaciales.

Neil Armstrong fue el primero en pisar la luna. Abandonó la NASA en 1971. NASA Con el paso de los años también integró la comisión creada por el gobierno de Estados Unidos para investigar el accidente del transbordador espacial Challenger, ocurrido en 1986. Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012, a los 82 años, como consecuencia de complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca, poniendo fin a la vida de uno de los astronautas más emblemáticos de la historia.