Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

- El martes 28 de julio de 2026 habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires.
- El asueto se debe a la celebración de los aniversarios fundacionales de esos municipios.
- La medida no alcanza al resto del país, donde la actividad será normal.
- También repasamos los feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos de 2026.
Será feriado el martes 28 de julio: en plena recta final de las vacaciones de invierno, una fecha especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé a qué se debe, quiénes lo pueden disfrutar y cómo continúa el calendario oficial de 2026.
En los últimos días del mes, muchas personas buscan aprovechar cada jornada de descanso para extender el receso invernal o planificar una escapada. En ese contexto, el ultimo martes de julio** habrá un **asueto local** en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, aunque la medida no alcanzará a todo el país.
A mitad de año, contar con este tipo de períodos de descanso resulta fundamental para muchas personas. Estas pausas permiten desconectarse de la rutina, recuperar energías y compartir más tiempo con la familia o los amigos antes de afrontar la segunda parte del año.
Por qué es feriado el martes 28 de julio y a quienes afecta
El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. La medida alcanza a:
- General Villegas.
- Guaminí.
- Villarino.
- Puan.
En estas localidades, el asueto comprende, en general, a la administración pública, los establecimientos educativos y las sucursales bancarias. En el sector privado, la adhesión dependerá de la actividad y de la decisión de cada empleador. Para el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, el 28 de julio será una jornada laboral normal, ya que no forma parte del calendario de feriados nacionales.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
* 1° de enero: Año Nuevo.
* 16 y 17 de febrero: Carnaval.
* 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
* 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
* 3 de abril: Viernes Santo.
* 1° de mayo: Día del Trabajador.
* 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
* 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
* 9 de julio: Día de la Independencia.
* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
* 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
* 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
* 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
* 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
* 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).
Feriados con fines turísticos
* 2 de enero.
* 27 de febrero.
* 15 de agosto.
* 7 de diciembre.