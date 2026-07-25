25 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

En plena recta final del receso invernal, una jornada especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé cómo impactará esta medida y qué otros días de descanso quedan en 2026.

Por
El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

  • El martes 28 de julio de 2026 habrá un feriado local en la provincia de Buenos Aires.
  • El asueto se debe a la celebración de los aniversarios fundacionales de esos municipios.
  • La medida no alcanza al resto del país, donde la actividad será normal.
  • También repasamos los feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos de 2026.

Será feriado el martes 28 de julio: en plena recta final de las vacaciones de invierno, una fecha especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé a qué se debe, quiénes lo pueden disfrutar y cómo continúa el calendario oficial de 2026.

El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar:

El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

En los últimos días del mes, muchas personas buscan aprovechar cada jornada de descanso para extender el receso invernal o planificar una escapada. En ese contexto, el ultimo martes de julio** habrá un **asueto local** en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, aunque la medida no alcanzará a todo el país.

A mitad de año, contar con este tipo de períodos de descanso resulta fundamental para muchas personas. Estas pausas permiten desconectarse de la rutina, recuperar energías y compartir más tiempo con la familia o los amigos antes de afrontar la segunda parte del año.

Por qué es feriado el martes 28 de julio y a quienes afecta

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. La medida alcanza a:

  • General Villegas.
  • Guaminí.
  • Villarino.
  • Puan.

En estas localidades, el asueto comprende, en general, a la administración pública, los establecimientos educativos y las sucursales bancarias. En el sector privado, la adhesión dependerá de la actividad y de la decisión de cada empleador. Para el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, el 28 de julio será una jornada laboral normal, ya que no forma parte del calendario de feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

* 1° de enero: Año Nuevo.

* 16 y 17 de febrero: Carnaval.

* 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

* 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

* 3 de abril: Viernes Santo.

* 1° de mayo: Día del Trabajador.

* 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

* 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

* 9 de julio: Día de la Independencia.

* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

* 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

* 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

* 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

* 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

* 2 de enero.

* 27 de febrero.

* 15 de agosto.

* 7 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El miércoles 22 de julio se recuerda el aniversario fundacional de General Alvear

Decretan feriado para el miércoles 22 de julio: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

El lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, será feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo.

Este feriado corta la anteúltima semana de julio en 2026: de cuál se trata

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Decretan feriado para el lunes 20 de julio en 2026: por qué será fin de semana largo

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Nuevo fin de semana largo en julio: por qué será feriado el lunes 20

Se analizaron más de mil millones de observaciones recopiladas durante 15 años por 19 satélites distintos.

La NASA aclara la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral.

Salió con una mujer que pidió una hamburguesa triple y su planteo se volvió viral: qué dijo y cómo reaccionaron las redes

Rating Cero

Cómo está actualmente la Rosalía Argentina

Así está actualmente la "Rosalía argentina", la bailarina que conquistó las redes por bailar "en contramano"

Gastón Edul y Nati Jota. 

El emotivo mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año 6: "Lo diste todo"

La nueva placa de Gran Hermano: uno de ellos abandona la casa el lunes.

Quién abandona la casa de Gran Hermano este lunes según las encuestas

Juli Poggio la paso mal e hizo su descargo.

Escándalo en un viaje: una influencer discutió con un chofer de una aplicación y todo terminó de la peor manera

Los protagonistas de la llegada del humano a la luna.

Qué fue de la vida de todos los astronautas que pisaron la luna por primera vez

Flor Vigna reveló como se enteró del engaño.

Flor Vigna reveló cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani: "Ella le mandó.."

últimas noticias

Nicolás Otamendi volvió a River. 

Del esperado debut al fuerte reclamo al árbitro: así fue el reestreno de Nicolás Otamendi en River

Hace 4 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 26 de julio

Hace 23 minutos
Cómo está actualmente la Rosalía Argentina

Así está actualmente la "Rosalía argentina", la bailarina que conquistó las redes por bailar "en contramano"

Hace 27 minutos
Gastón Edul y Nati Jota. 

El emotivo mensaje de Nati Jota para Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año 6: "Lo diste todo"

Hace 32 minutos
Se analizaron más de mil millones de observaciones recopiladas durante 15 años por 19 satélites distintos.

La NASA aclara la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación

Hace 52 minutos