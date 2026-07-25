Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

En plena recta final del receso invernal, una jornada especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé cómo impactará esta medida y qué otros días de descanso quedan en 2026.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Será feriado el martes 28 de julio : en plena recta final de las vacaciones de invierno, una fecha especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé a qué se debe, quiénes lo pueden disfrutar y cómo continúa el calendario oficial de 2026.

El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

En los últimos días del mes, muchas personas buscan aprovechar cada jornada de descanso para extender el receso invernal o planificar una escapada. En ese contexto, el ultimo martes de julio** habrá un **asueto local** en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, aunque la medida no alcanzará a todo el país.

A mitad de año, contar con este tipo de períodos de descanso resulta fundamental para muchas personas. Estas pausas permiten desconectarse de la rutina, recuperar energías y compartir más tiempo con la familia o los amigos antes de afrontar la segunda parte del año.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. La medida alcanza a:

En estas localidades, el asueto comprende, en general, a la administración pública, los establecimientos educativos y las sucursales bancarias. En el sector privado, la adhesión dependerá de la actividad y de la decisión de cada empleador. Para el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, el 28 de julio será una jornada laboral normal, ya que no forma parte del calendario de feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

* 1° de enero: Año Nuevo.

* 16 y 17 de febrero: Carnaval.

* 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

* 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

* 3 de abril: Viernes Santo.

* 1° de mayo: Día del Trabajador.

* 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

* 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

* 9 de julio: Día de la Independencia.

* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

* 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

* 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

* 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

* 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

* 2 de enero.

* 27 de febrero.

* 15 de agosto.

* 7 de diciembre.