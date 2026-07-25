La NASA aclara la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación

Una impactante imagen de la Tierra llamaron la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Mientras algunos lo presentaron como la "verdadera forma" de nuestro planeta, con una apariencia rugosa y con "deformaciones", la NASA explicó que se trata de un concepto científico llamado geoide.
La foto es una representanción gráfica tridimensional desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA), y otras agencias internacionales.
Muestra el "geoide", un modelo basado en 15 años de datos satelitales que ilustra cómo varía el campo gravitatorio en el planeta. Las imperfecciones visibles son una exageración científica para poder apreciar el fenómeno.
El objetivo es no mostrar la superficie rocosa ni los continentes, sino hacer una cartografía del campo gravitorio terrestre con la mayor precisión lograda hasta el día de hoy.
Cuestión de gravedad y masa
El modelo revela que la Tierra no es lisa ni perfecta. El investigador de la NASA Michael Watkins explicó: “La gravedad de la Tierra tiene colinas y valles porque la distribución de materiales en las profundidades varía”.
El geoide representa el nivel hipotético que adoptaría la superficie de los océanos si estuvieran guiados únicamente por la fuerza de la gravedad, en completo reposo y extendiéndose incluso por debajo de las masas continentales.
Para que los científicos puedan apreciar estas sutiles colinas y depresiones a simple vista, la visualización recurre a una exageración de la escala vertical de hasta 10.000 veces. Sin este truco visual, el geoide sería indistinguible de una esfera perfecta.