La NASA aclara la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación La agencia espacial estadounidense compartió un "geoide" tridimensional basado en datos satelitales para visualizar cambios en la gravedad planetaria. Por Agregar C5N en









Se analizaron más de mil millones de observaciones recopiladas durante 15 años por 19 satélites distintos. Redes sociales

Una impactante imagen de la Tierra llamaron la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Mientras algunos lo presentaron como la "verdadera forma" de nuestro planeta, con una apariencia rugosa y con "deformaciones", la NASA explicó que se trata de un concepto científico llamado geoide.

La foto es una representanción gráfica tridimensional desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA), y otras agencias internacionales.

Muestra el "geoide", un modelo basado en 15 años de datos satelitales que ilustra cómo varía el campo gravitatorio en el planeta. Las imperfecciones visibles son una exageración científica para poder apreciar el fenómeno.

El objetivo es no mostrar la superficie rocosa ni los continentes, sino hacer una cartografía del campo gravitorio terrestre con la mayor precisión lograda hasta el día de hoy.

La NASA publicó una visualización del campo gravitatorio terrestre que revela cómo es la verdadera forma del planeta. La superficie representada se llama geoide: es la forma que tendría el océano si se extendiera por todo el mundo, moldeado únicamente por la gravedad, sin mareas… pic.twitter.com/mV1DolKZp9 — Oportuno (@oportunoixta) July 22, 2026 Cuestión de gravedad y masa El modelo revela que la Tierra no es lisa ni perfecta. El investigador de la NASA Michael Watkins explicó: “La gravedad de la Tierra tiene colinas y valles porque la distribución de materiales en las profundidades varía”.