26 de julio de 2026 Inicio
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Del esperado debut al fuerte reclamo al árbitro: así fue el reestreno de Nicolás Otamendi en River

El defensor volvió a vestir la camiseta del Millonario con la cinta de capitán, quedó involucrado en la jugada del gol de Barracas Central, estuvo cerca del empate sobre el final y cuestionó el arbitraje tras la derrota.

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Nicolás Otamendi volvió a River. 
Nicolás Otamendi volvió a River. Instagram: /riverplate

Nicolás Otamendi tuvo un regreso con sensaciones encontradas en River durante la derrota por 1 a 0 frente a Barracas Central en el Monumental. El campeón del mundo lució la cinta de capitán, participó en varias de las acciones más importantes del encuentro y terminó la noche con un fuerte reclamo al árbitro Nazareno Arasa.

River Plate piensa en su próximo partido, tras la derrota ante Barracas.
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El experimentado zaguero comenzó el partido como uno de los referentes del equipo, aunque también quedó involucrado en la acción que terminó con el gol de Gonzalo Morales. Tras un avance del Guapo y un rebote del arquero Santiago Beltrán, el delantero visitante aprovechó la desorganización defensiva para convertir el único tanto de la noche.

En el complemento, cuando River empujó en busca del empate, Otamendi también se sumó al ataque sobre el final. Ya en tiempo de descuento ganó de cabeza dentro del área, pero la pelota se fue por encima del travesaño y desperdició la última oportunidad que tuvo para rescatar un punto en el reestreno con la camiseta del Millonario.

Una vez consumada la derrota, el defensor se acercó a Nazareno Arasa para cuestionar dos presuntas infracciones dentro del área que, a su entender, debieron sancionarse como penal. "Lo único que te voy a decir: en el primer tiempo dos penales, por lo menos uno me tenías que haber cobrado. Fueron dos, ya está todo bien pero no entiendo el significado de la pelota ahí y el arquero va a volar allá. Dale, no seas malo", le reclamó.

Más tarde, Otamendi asumió la responsabilidad por el mal estreno de River y pidió dar vuelta la página. "La responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara", sostuvo, antes de reconocer el mérito del rival y lamentar la falta de precisión ofensiva: "El último tercio nos faltó un poco más de paciencia, de generar situaciones de gol". Además, se refirió a la final del Mundial 2026 y afirmó: "España fue un merecedor ganador", al tiempo que agradeció el apoyo permanente de los hinchas argentinos.

Más tarde, Otamendi asumió la responsabilidad por el mal estreno de River y pidió dar vuelta la página. "La responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara", sostuvo, antes de reconocer el mérito del rival y lamentar la falta de precisión ofensiva: "El último tercio nos faltó un poco más de paciencia, de generar situaciones de gol". Además, se refirió a la final del Mundial 2026 y afirmó: "España fue un merecedor ganador", al tiempo que agradeció el apoyo permanente de los hinchas argentinos.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Barracas Central

River Plate cayó por 1 a 0 a Barracas Central en el Monumental por la primera fecha de la Zona B en el Torneo Clausura, en un partido en el que los locales estuvieron desconectados y sin ideas para revertir el resultado. Ahora, El Millonario deberá enfocarse en su próximo compromiso.

El siguiente desafío para el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet será el miércoles 29 de julio, cuando visite en el Bosque a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Millonario irá por una nueva victoria para afirmarse en el inicio del campeonato.

El Lobo llegará al encuentro con la necesidad de recuperarse luego de perder 2 a 1 frente a Racing en Avellaneda en la primera jornada del certamen. En ese contexto, intentará hacerse fuerte como local para cortar la racha negativa y sumar sus primeros puntos.

Los antecedentes recientes entre River y Gimnasia favorecen al Millonario. Durante el Torneo Apertura 2026, ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades y River ganó en las dos ocasiones por 2 a 0: primero en la fase regular, el 28 de enero, y luego en los cuartos de final, el 13 de mayo, ambos encuentros disputados en el estadio Monumental.

El historial general también refleja la supremacía del conjunto de Núñez. En 168 enfrentamientos oficiales, River consiguió 95 victorias, se registraron 38 empates y Gimnasia se quedó con el triunfo en 34 oportunidades.

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