31 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Fin de semana largo confirmado: será feriado este lunes 1 de junio en 2026

Conocé el feriado que le dará un día extra de descanso a un grupo específico de trabajadores.

Por
Un feriado para arrancar el mes con un día de descanso ¿En dónde?

Un feriado para arrancar el mes con un día de descanso ¿En dónde?

Pixabay
  • El 1 de junio un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar un día de descanso adicional.
  • No se trata de un feriado nacional.
  • Es un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • El motivo es la conmemoración de una fecha histórica para la provincia.

Luego del fin de semana largo por el 25 de mayo, algunos argentinos tendrán una nueva oportunidad de disfrutar un descanso extendido antes de que finalice el mes. Gracias a un feriado adicional, podrán contar con tres días consecutivos libres y aprovechar una nueva pausa en la rutina.

Feriados de mediados de junio: confirman qué día serán. 
Te puede interesar:

Cuál es el feriado de junio 2026 que se traslada de día para un fin de semana largo

Este feriado no se trata de uno con alcance nacional, sino de uno que afectará únicamente a una provincia de nuestro país. El motivo está ligado a la conmemoración de una fecha especial.

Por qué es feriado el 1 de junio y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

Se trata de un feriado inamovible que beneficia a los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La fecha conmemora un acontecimiento clave en la historia provincial y otorga una jornada extra de descanso para toda la población.

Bahia encerrada Tierra del Fuego
Bahía Encerrada, Ushuaia, Tierra del Fuego

Bahía Encerrada, Ushuaia, Tierra del Fuego

Cada 1 de junio se celebra el Día de la Provincia, en recuerdo de la jura de la Constitución fueguina realizada en 1991. Por este motivo, las autoridades establecieron un feriado provincial que permite a los residentes disfrutar de un día no laborable adicional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Deportista, descanso, sueño, ejercicio

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué pasa con el feriado del 20 de junio este 2026. 

El feriado del 20 de junio cae sábado en 2026: ¿se mueve de día?

¿Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026?

Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026

El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso.

Cuál es el feriado que genera un fin de semana largo en junio 2026

Será feriado el último miércoles de mayo en 2026.

Será feriado el último miércoles de mayo en 2026: a qué se debe

Nuevos días libres para un grupo determinado.

Confirman que será feriado el 28 de mayo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

¿Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026?

Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026: ¿es fin de semana largo?

Rating Cero

Los famosos reaccionaron en redes ante el femicidio de Agostina Vega.

Dolor, indignación y reclamo: la reacción de los famosos tras el femicidio de Agostina Vega

Tensión en esta pareja mediática.

"¿Se piensan que estoy de acuerdo con todo?": Melody Luz habló sobre la crisis en su pareja

Florencia de la V.

Flor de la V, filosa contra Eduardo Carrera: "Se desligó de todo y se olvidó de que era padre"

Santiago del Moro tendrá la úlima palabra este lunes 1 de junio en Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Un giro en las encuestas anticipa un mano a mano

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming.

Daniela Celis confirmó su nuevo proyecto artístico: "Estoy grabando mi primer disco"

El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años.

Murió Julio Le Parc, el gran maestro argentino del arte óptico y cinético

últimas noticias

Inflación, bono y aguinaldo: así se compone el pago para los jubilados de ANSES en junio 2026

Inflación, bono y aguinaldo: así se compone el pago para los jubilados de ANSES en junio 2026

Hace 12 minutos
Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: así es el descampado donde encontraron los restos de la joven de 14 años

Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: así es el descampado donde encontraron los restos de la joven de 14 años

Hace 22 minutos
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento de hasta 30% con Cuenta DNI en junio 2026: cómo se puede aprovechar

Hace 24 minutos
Cómo queda el capital final si invierto $500.000 en un plazo fijo en junio 2026. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en junio 2026

Hace 35 minutos
Una extensa área será afectada por lluvias este domingo.

Mayo se despide con alerta amarilla por lluvias: cómo va a estar el clima en el AMBA este domingo

Hace 43 minutos