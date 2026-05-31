Fin de semana largo confirmado: será feriado este lunes 1 de junio en 2026

- El 1 de junio un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar un día de descanso adicional.
- No se trata de un feriado nacional.
- Es un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- El motivo es la conmemoración de una fecha histórica para la provincia.
Luego del fin de semana largo por el 25 de mayo, algunos argentinos tendrán una nueva oportunidad de disfrutar un descanso extendido antes de que finalice el mes. Gracias a un feriado adicional, podrán contar con tres días consecutivos libres y aprovechar una nueva pausa en la rutina.
Este feriado no se trata de uno con alcance nacional, sino de uno que afectará únicamente a una provincia de nuestro país. El motivo está ligado a la conmemoración de una fecha especial.
Por qué es feriado el 1 de junio y quiénes tienen fin de semana largo en 2026
Se trata de un feriado inamovible que beneficia a los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La fecha conmemora un acontecimiento clave en la historia provincial y otorga una jornada extra de descanso para toda la población.
Bahia encerrada Tierra del Fuego
Bahía Encerrada, Ushuaia, Tierra del Fuego
Turismo Tierra del Fuego
Cada 1 de junio se celebra el Día de la Provincia, en recuerdo de la jura de la Constitución fueguina realizada en 1991. Por este motivo, las autoridades establecieron un feriado provincial que permite a los residentes disfrutar de un día no laborable adicional.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.
Feriados inamovibles
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Deportista, descanso, sueño, ejercicio
Feriados con fines turísticos
- Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
- Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.