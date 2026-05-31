Fin de semana largo confirmado: será feriado este lunes 1 de junio en 2026

Conocé el feriado que le dará un día extra de descanso a un grupo específico de trabajadores.

Un feriado para arrancar el mes con un día de descanso ¿En dónde?

Luego del fin de semana largo por el 25 de mayo , algunos argentinos tendrán una nueva oportunidad de disfrutar un descanso extendido antes de que finalice el mes. Gracias a un feriado adicional , podrán contar con tres días consecutivos libres y aprovechar una nueva pausa en la rutina.

Cuál es el feriado de junio 2026 que se traslada de día para un fin de semana largo

Este feriado no se trata de uno con alcance nacional, sino de uno que afectará únicamente a una provincia de nuestro país . El motivo está ligado a la conmemoración de una fecha especial.

Se trata de un feriado inamovible que beneficia a los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur . La fecha conmemora un acontecimiento clave en la historia provincial y otorga una jornada extra de descanso para toda la población.

Cada 1 de junio se celebra el Día de la Provincia, en recuerdo de la jura de la Constitución fueguina realizada en 1991. Por este motivo, las autoridades establecieron un feriado provincial que permite a los residentes disfrutar de un día no laborable adicional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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Feriados con fines turísticos