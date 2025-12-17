17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Como se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025

Si el 25 de diciembre te toca jornada laboral, hay un detalle clave que puede cambiar cuánto cobrás. Qué dice la ley sobre el asueto de Navidad y quiénes deben percibir el pago doble.

Por
El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

  • El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.
  • El 24 de diciembre no es feriado, pero en muchos organismos la atención suele finalizar al mediodía.
  • El Gobierno decretó asueto el 24 y 31 de diciembre de 2025 para la administración pública nacional.
  • El asueto no es feriado y no modifica la forma de pago del 25 de diciembre.

¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025? Las personas que deben trabajar el miércoles que viene se preguntan cómo se abona el asueto navideño y qué dice la ley laboral al respecto.

Los feriados que restan antes que termine el 2025.
Te puede interesar:

Confirman feriado para el 18 de diciembre en 2025: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, la normativa establece condiciones especiales de remuneración para quienes presten servicios ese día.

Asimismo, el Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para el personal de la administración pública nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca facilitar la organización, el descanso y los traslados durante las fiestas.

celebracion

Cómo se paga si trabajas en navidad en 2025

El 25 de diciembre es un feriado nacional inamovible del calendario argentino. Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical.

Esto significa que:

  • Si el trabajador no presta servicios, debe cobrar el salario habitual del día.
  • Si el trabajador trabaja el feriado, debe cobrar el doble de una jornada normal.
  • La ley indica que el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100%, independientemente de la modalidad de contratación.

Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo

  • El artículo 181 de la Ley 20.744 establece que en los feriados nacionales “rigen las normas legales sobre el descanso dominical” y que los trabajadores deben percibir el salario correspondiente aun cuando coincidan con domingo.
  • Por ese motivo, trabajar el 25 de diciembre implica cobrar doble, a diferencia de los días no laborables, donde el pago depende de la decisión del empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuándo será el último feriado confirmado del 2025 en Argentina?

Confirmado: cuándo será el último feriado del 2025 en Argentina

El 24 y 31 de diciembre habrá asueto en la administración pública nacional.

El Gobierno decretó asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo para empleados públicos

Se aproximan las vacaciones de verano, y como cada año, uno de los eventos más esperados es el Carnaval. Un momento de festejo donde las calles se llenan de colores y de familias y amigos disfrutando de desfiles, disfraces, carrozas y música.

Cuándo será el fin de semana largo de Carnaval en 2026 y qué días son feriados

Conocé más sobre los Feriados bonaerenses que sucederán este mes

Será feriado el miércoles 17 de diciembre: a qué se debe y quiénes lo celebran

La medida configurará el último puente extendido antes de las festividades navideñas. 

Confirmado un nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 15 de diciembre en 2025

¿Hay fin de semana largo por Navidad 2025? Esto dice el calendario oficial.

Ya se acerca Navidad: ¿es fin de semana largo por feriado en 2025?

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 13 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 19 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 28 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 34 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 54 minutos