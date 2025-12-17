Como se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025 Si el 25 de diciembre te toca jornada laboral, hay un detalle clave que puede cambiar cuánto cobrás. Qué dice la ley sobre el asueto de Navidad y quiénes deben percibir el pago doble. Por + Seguir en







El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

El 24 de diciembre no es feriado, pero en muchos organismos la atención suele finalizar al mediodía.

El Gobierno decretó asueto el 24 y 31 de diciembre de 2025 para la administración pública nacional.

El asueto no es feriado y no modifica la forma de pago del 25 de diciembre. ¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025? Las personas que deben trabajar el miércoles que viene se preguntan cómo se abona el asueto navideño y qué dice la ley laboral al respecto.

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, la normativa establece condiciones especiales de remuneración para quienes presten servicios ese día.

Asimismo, el Gobierno nacional decretó asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para el personal de la administración pública nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, y busca facilitar la organización, el descanso y los traslados durante las fiestas.

celebracion Cómo se paga si trabajas en navidad en 2025 El 25 de diciembre es un feriado nacional inamovible del calendario argentino. Según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical.

Esto significa que:

Si el trabajador no presta servicios, debe cobrar el salario habitual del día.

Si el trabajador trabaja el feriado, debe cobrar el doble de una jornada normal.

La ley indica que el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100%, independientemente de la modalidad de contratación. Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo El artículo 181 de la Ley 20.744 establece que en los feriados nacionales “rigen las normas legales sobre el descanso dominical” y que los trabajadores deben percibir el salario correspondiente aun cuando coincidan con domingo.

Por ese motivo, trabajar el 25 de diciembre implica cobrar doble, a diferencia de los días no laborables, donde el pago depende de la decisión del empleador. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.