Confirmado: este grupo de conductores deberá hacer la VTV dos veces al año en 2026 La normativa exige revisiones más frecuentes para unidades que llevan personas. Los controles garantizan condiciones adecuadas de funcionamiento y circulación.







Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo. Freepik

La normativa de 2026 establece controles más frecuentes para ciertos vehículos destinados al traslado de personas.

La revisión semestral aplica a unidades afectadas al transporte de pasajeros y escolares con un número específico de plazas.

La RTO sigue siendo obligatoria para los vehículos de carga y transporte nacional, con inspecciones que pueden realizarse en cualquier provincia.

Los controles verifican elementos claves de seguridad, como frenos, neumáticos, suspensión y sistema de iluminación. La Verificación Técnica Vehicular volverá a ser un tema central para miles de conductores en 2026, especialmente para quienes utilicen unidades destinadas a trasladar pasajeros. La normativa vigente marca un esquema de control más frecuente para un grupo puntual de vehículos, que deberán pasar por la inspección dos veces al año.

La Revisión Técnica Obligatoria continúa siendo un requisito indispensable para garantizar que cada vehículo circule en condiciones adecuadas. Mientras la VTV anual aplica a la mayoría de los autos particulares, los afectados al transporte de personas y los de carga bajo jurisdicción nacional están sujetos a evaluaciones más estrictas y recurrentes.

Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo y determinan si se encuentra en condiciones de operar de manera segura. Este esquema permite ordenar la circulación en distintas jurisdicciones y mantener un estándar mínimo para unidades dedicadas al servicio de traslado.

vtv inspección.jpg Quiénes deberán hacer la VTV dos veces al año en 2026 El régimen semestral alcanza a los vehículos destinados al transporte de pasajeros y a los escolares que cuenten con diez o más plazas. Estas unidades deben cumplir una serie de controles periódicos, ya que la primera verificación se realiza a los seis meses desde la fecha de patentamiento; entre esa instancia y los dos años posteriores, el trámite pasa a ser anual; una vez cumplidos los dos años, las inspecciones vuelven a ser semestrales.

vtv (4).webp Paralelamente, los vehículos de carga y los que trasladan pasajeros bajo jurisdicción nacional continúan obligados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria dos veces al año. Este procedimiento puede efectuarse en cualquier provincia y certifica que esta movilidad reúne las condiciones necesarias para circular y prestar servicio.