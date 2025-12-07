7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: este grupo de conductores deberá hacer la VTV dos veces al año en 2026

La normativa exige revisiones más frecuentes para unidades que llevan personas. Los controles garantizan condiciones adecuadas de funcionamiento y circulación.

Por
Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo.

Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo.

Freepik
  • La normativa de 2026 establece controles más frecuentes para ciertos vehículos destinados al traslado de personas.
  • La revisión semestral aplica a unidades afectadas al transporte de pasajeros y escolares con un número específico de plazas.
  • La RTO sigue siendo obligatoria para los vehículos de carga y transporte nacional, con inspecciones que pueden realizarse en cualquier provincia.
  • Los controles verifican elementos claves de seguridad, como frenos, neumáticos, suspensión y sistema de iluminación.

La Verificación Técnica Vehicular volverá a ser un tema central para miles de conductores en 2026, especialmente para quienes utilicen unidades destinadas a trasladar pasajeros. La normativa vigente marca un esquema de control más frecuente para un grupo puntual de vehículos, que deberán pasar por la inspección dos veces al año.

Te puede interesar:

Caos en una muestra de danza en Flores: dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas

La Revisión Técnica Obligatoria continúa siendo un requisito indispensable para garantizar que cada vehículo circule en condiciones adecuadas. Mientras la VTV anual aplica a la mayoría de los autos particulares, los afectados al transporte de personas y los de carga bajo jurisdicción nacional están sujetos a evaluaciones más estrictas y recurrentes.

Las inspecciones revisan elementos claves del funcionamiento del vehículo y determinan si se encuentra en condiciones de operar de manera segura. Este esquema permite ordenar la circulación en distintas jurisdicciones y mantener un estándar mínimo para unidades dedicadas al servicio de traslado.

vtv inspección.jpg

Quiénes deberán hacer la VTV dos veces al año en 2026

El régimen semestral alcanza a los vehículos destinados al transporte de pasajeros y a los escolares que cuenten con diez o más plazas. Estas unidades deben cumplir una serie de controles periódicos, ya que la primera verificación se realiza a los seis meses desde la fecha de patentamiento; entre esa instancia y los dos años posteriores, el trámite pasa a ser anual; una vez cumplidos los dos años, las inspecciones vuelven a ser semestrales.

vtv (4).webp

Paralelamente, los vehículos de carga y los que trasladan pasajeros bajo jurisdicción nacional continúan obligados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria dos veces al año. Este procedimiento puede efectuarse en cualquier provincia y certifica que esta movilidad reúne las condiciones necesarias para circular y prestar servicio.

Las evaluaciones contemplan frenos, neumáticos, suspensión, sistema de iluminación y, en el caso de micros, también pautas de seguridad y comodidad para los ocupantes.

Noticias relacionadas

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.
play

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok, Danilo Cubillos, ha captado la atención de miles de usuarios al compartir, de forma sencilla y precisa, cómo elegir el corte ideal para un buen asado.

Cuáles son los 7 mejores cortes de carne para hacer el asado según un experto

Conocé el caso de esta mujer que comenzó con fuertes palpitaciones

Tenía palpitaciones y se agitaba muy seguido: pensaron que eran anginas pero el diagnóstico final reveló lo peor

play

Violencia policial en Morón: la familia de las víctimas denuncia encubrimiento y corrupción

Rating Cero

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

últimas noticias

play

Caos en una muestra de danza en Flores: dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas

Hace 11 minutos
Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Hace 44 minutos
play
Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Hace 46 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

Hace 1 hora
play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Hace 1 hora