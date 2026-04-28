28 de abril de 2026 Inicio
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Adiós al piso flotante: así es la innovadora propuesta ecológica que comienza a verse en casas

Las superficies son parte primordial de los ambientes del hogar: cómo rejuvenecerlas para que queden vistosas y funcionales.

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Chau a los pisos de madera este 2026. 

Chau a los pisos de madera este 2026. 

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  • Los pisos de corcho ganan terreno como alternativa ecológica frente al piso flotante tradicional.
  • Se destacan por su confort al caminar y su capacidad de aislamiento térmico y acústico.
  • Su fabricación no requiere talar árboles, lo que impulsa su adopción en viviendas modernas.
  • La variedad de diseños y su fácil instalación los posicionan como tendencia en 2026.

En el universo del diseño de interiores, donde las decisiones estéticas conviven con criterios de sustentabilidad, comienza a consolidarse un cambio que impacta de lleno en los hogares: el reemplazo del piso flotante por superficies de corcho. Esta alternativa, que ya se observa en proyectos residenciales de impronta contemporánea, responde a una demanda creciente por materiales más responsables con el ambiente y, al mismo tiempo, más confortables en el uso cotidiano.

Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.
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Piso de corcho

A diferencia de los tableros tradicionales, cuya producción implica la utilización de madera procesada, el corcho se obtiene de la corteza del alcornoque sin necesidad de talar el árbol. Este aspecto, que en otros momentos podía resultar secundario, hoy se vuelve central en la elección de quienes buscan reducir el impacto ambiental de sus decisiones de decoración domésticas.

Así son los pisos de corcho ecológicos

Uno de los rasgos más valorados del corcho es su ergonomía. Su superficie ofrece una leve elasticidad que acompaña el movimiento del cuerpo, lo que reduce la carga sobre articulaciones y espalda. En espacios donde se permanece de pie durante largos períodos, como cocinas o áreas de trabajo en el hogar, esta característica marca una diferencia concreta.

Desde el punto de vista técnico, su estructura celular, similar a un panal, le permite recuperar su forma luego de soportar peso. Esto evita marcas permanentes de muebles, un problema habitual en otros tipos de pisos. A su vez, funciona como aislante térmico y acústico, lo que mejora la calidad del ambiente interior, especialmente en departamentos donde el ruido suele ser un factor a resolver.

Piso de corcho ecológico

En términos estéticos, el corcho dejó atrás su imagen limitada y hoy se presenta en múltiples formatos. Los avances en tintes naturales y tratamientos de superficie permiten lograr tonalidades diversas y texturas que dialogan tanto con estilos minimalistas como con propuestas más cálidas. Esta posibilidad lo convierte en un recurso adaptable a distintos lenguajes de diseño.Por último, la instalación acompaña las exigencias actuales. Ya sea mediante placas adheridas o sistemas de encastre tipo click, su colocación resulta más ágil y menos invasiva, ya que no produce los residuos habituales de la construcción.

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