28 de abril de 2026 Inicio
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Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Bajo la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo, el 1 de mayo recibe un tratamiento especial en comparación con los días laborables comunes o los días no laborables.

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Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan

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  • Todo está regulado por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo en sus artículos sobre feriados y días no laborables.

  • El 1 de mayo es un feriado nacional inamovible, lo que le otorga el máximo nivel de protección legal.

  • Quien trabaja este día tiene derecho a percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (el doble).

  • El pago extra se calcula dividiendo el sueldo por 25 (según el criterio de días feriados) para obtener el valor del día, que luego se duplica.

Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 
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El calendario laboral de mayo de 2026 se inaugura con una de las fechas más significativas para el mundo del empleo: el Día del Trabajador. Al tratarse de uno de los feriados nacionales de carácter inamovible, su impacto en la dinámica productiva es total, estableciendo un cese de actividades generalizado.

Sin embargo, existen sectores estratégicos y servicios esenciales que no pueden detener su marcha, obligando a muchos empleados a cumplir con sus tareas habituales mientras el resto del país disfruta del descanso. En este contexto, surge la duda recurrente sobre cuáles son los derechos y compensaciones económicas.

Cuánto te deben pagar si trabajas el feriado del 1 de mayo en 2026

-calendario anotación feriados

En el marco legal argentino, es fundamental entender que el Día del Trabajador no es una jornada de descanso cualquiera, sino un feriado nacional protegido por la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744).

A diferencia de lo que ocurre en los "días no laborables" (donde el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no y la paga es simple), en los feriados nacionales la ley impone reglas estrictas para compensar al empleado que debe resignar su descanso. Si la empresa decide que la actividad debe continuar y convoca al personal, se activa automáticamente un derecho económico que garantiza una remuneración significativamente superior a la de un día habitual, equivalente al doble de lo que se cobra habitualmente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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