28 de abril de 2026 Inicio
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En mayo suben las tarifas de colectivos, subtes y peajes en CABA: cuáles serán los nuevos valores

El incremento será del 5,4% y alcanzará a colectivos, subte y autopistas. Se aplicará bajo el esquema que combina inflación más un adicional fijo.

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El boleto de colectivo se irá a más de $750 y el de subte saltará a $1.500.

El boleto de colectivo se irá a más de $750 y el de subte saltará a $1.500.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una nueva actualización en las tarifas del transporte público y los peajes, que comenzará a regir desde el 1° de mayo. La suba será del 5,4% y responde al mecanismo de ajuste que toma como referencia el último índice de inflación informado por el INDEC, sumado a un adicional del 2%.

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En el caso de las 28 líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña, el aumento impactará en todos los tramos. El boleto mínimo pasará a costar $753,74, mientras que los recorridos más extensos tendrán incrementos progresivos que llevarán la tarifa hasta cerca de los $966. La actualización regirá para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

El subte también ajustará su cuadro tarifario en la misma proporción. Desde mayo, el pasaje costará $1490 con SUBE nominalizada. En cambio, quienes no tengan la tarjeta registrada deberán afrontar un valor sensiblemente mayor, que superará los $2300 por viaje.

La suba también alcanzará a los peajes de las principales autopistas porteñas. En la 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos livianos pagarán más de $4300 en horario normal y superarán los $6100 en hora pico. En tanto, en la autopista Illia, las tarifas serán más bajas, aunque también con incrementos según la franja horaria.

Desde la administración porteña justificaron el ajuste al señalar la necesidad de sostener el sistema y reducir el atraso en las tarifas, además de garantizar el mantenimiento de la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad vial.

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