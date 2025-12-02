2 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es el detalle de la VTV por el cual te la pueden rechazar de forma inmediata

Las nuevas exigencias priorizan un chequeo más detallado del vehículo. La revisión previa ayuda a evitar rechazos y mejorar la seguridad en ruta.

El refuerzo de estos requisitos busca consolidar una conducta más responsable en la conducción.

  • La revisión anual ahora aplica un criterio más estricto sobre el estado de las cubiertas.
  • Cualquier desgaste marcado o deformación en los neumáticos implica el rechazo inmediato del control.
  • También pueden desaprobar el trámite por fallas en frenos, luces, dirección, suspensión o emisiones.
  • Las autoridades insisten en revisar el auto antes de pedir turno para evitar costos y demoras.

La Verificación Técnica Vehicular se mantiene como un requisito fundamental para garantizar que los autos en circulación cumplan con parámetros mínimos de funcionamiento y seguridad. La falta de este control puede derivar en sanciones económicas, retiro del vehículo o impedimentos para seguir circulando.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

En distintos centros del país se implementaron modificaciones que endurecen la evaluación, especialmente sobre el estado de los neumáticos. Este ajuste apunta a reducir riesgos, más aún con la proximidad de las vacaciones de verano en donde habrá un mayor movimiento en las rutas, lo que permitirá reforzar los estándares de seguridad vial.

Este nuevo enfoque pone el acento en las partes del vehículo que inciden de forma directa sobre la estabilidad y la adherencia, reforzando la importancia del mantenimiento previo al control oficial.

vtv inspección.jpg

Por qué razón te pueden rechazar la VTV inmediatamente

Los centros de inspección incorporaron un criterio más rígido para evaluar el estado de las cubiertas. Si el auto presenta desgaste irregular, cortes visibles, deformaciones notorias o un dibujo por debajo del mínimo permitido, el trámite se rechaza sin posibilidad de aprobación hasta realizar el recambio correspondiente. Este punto pasó a tener un peso decisivo dentro de la revisión, ya que las fallas en los neumáticos están entre las causas más frecuentes de pérdida de control en ruta.

Además de las cubiertas, los inspectores pueden desaprobar la revisión por múltiples fallas mecánicas o estructurales que comprometen la seguridad. Entre los motivos habituales se encuentran frenos con rendimiento insuficiente, diferencias de frenado entre ejes, pérdidas de líquido, luces en mal estado, dirección con juego excesivo, suspensión deteriorada o emisiones superiores a los valores autorizados.

Neumáticos

También se consideran razones de rechazo las pérdidas de fluidos en áreas críticas, daños en partes del chasis o la carrocería, parabrisas rajados, cinturones dañados o sin funcionamiento adecuado, falta de espejos o bocina y problemas en la instalación o visibilidad de las patentes.

Dado este panorama, los organismos de control recomiendan revisar cada uno de estos puntos antes de solicitar turno. Un mantenimiento básico permite evitar contratiempos, reduce gastos y mejora la protección tanto de quienes viajan en el vehículo como de otros usuarios de la vía pública. El refuerzo de estos requisitos busca consolidar una conducta más responsable en la conducción, asegurando que los autos circulen en condiciones acordes a los estándares vigentes.

