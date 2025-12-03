Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día en diciembre 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un procedimiento indispensable destinado a certificar la seguridad en calles y rutas. Durante esta inspección, especialistas revisan con detalle componentes esenciales del vehículo como el sistema de frenos, el funcionamiento de las luces, el estado de los neumáticos y otros elementos importantes. Este control riguroso busca asegurar que cada automóvil circule de manera correcta, lo que promueve una conducción segura y reduce de forma notable la posibilidad de accidentes viales.

Recientes modificaciones al sistema de inspección vehicular modifican varios aspectos clave del trámite. Estas reformas no solo cambian los plazos en los que los propietarios de vehículos deben realizar las revisiones periódicas, que mantienen su carácter obligatorio, sino que también incorporan nuevos centros habilitados para llevar adelante estas inspecciones. Este cambio busca brindar mayor accesibilidad a los conductores para cumplir con este requisito legal.

Resulta fundamental que todos los conductores se adapten a los nuevos requisitos y plazos establecidos para la VTV. El incumplimiento de estas normativas obligatorias, o la circulación con la verificación vencida o rechazada, implica la aplicación de una multa considerable. Mantener la VTV vigente representa un compromiso con la seguridad pública y una manera efectiva de evitar sanciones económicas impuestas por las autoridades de tránsito.

El monto de la multa por circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día en diciembre de 2025 se calcula en función de la Unidad Fija (UF), un valor variable que las autoridades de tránsito actualizan de manera periódica. Para esa fecha, la penalización económica por incumplir la obligación de tener la VTV vigente, o por circular con el certificado vencido, representa una suma considerable de dinero. Esta medida busca desalentar el uso de vehículos que no certifican las condiciones mínimas de seguridad vial, lo que pone en riesgo tanto al conductor como a terceros en la vía pública.

La legislación de tránsito indica que la falta de VTV constituye una infracción grave, y el valor exacto de la multa en diciembre de 2025 puede variar según la jurisdicción (provincia o ciudad autónoma) y si el pago se realiza dentro del plazo voluntario. Es importante recordar que, además de la sanción económica, las autoridades de tránsito pueden retener la documentación del vehículo o incluso impedir la circulación hasta que se complete la verificación obligatoria. Por ese motivo, mantener la VTV vigente resulta un requisito indispensable para circular legalmente y evitar estas severas consecuencias.

vtv inspección.jpg

Quiénes están exentos de hacer la VTV

La obligatoriedad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) rige para la gran mayoría de los vehículos que circulan en la vía pública, pero existen categorías específicas que quedan exentas de cumplir con este trámite. Generalmente, esta exención se aplica a los vehículos de menor antigüedad, reconociendo que sus componentes aún no sufren el desgaste que requeriría una inspección exhaustiva. En la mayoría de las jurisdicciones, los vehículos de uso particular nuevos están exceptuados de realizar la VTV durante sus primeros dos o tres años de patentamiento, aunque el plazo exacto depende de la normativa provincial o local vigente.

Además de los vehículos nuevos, otras excepciones suelen incluir unidades alcanzadas por regímenes especiales. En algunas provincias, vehículos de colección, trailers o vehículos municipales destinados a usos muy específicos pueden disponer de un régimen de verificación distinto o quedar exentos bajo ciertas condiciones, lo cual se detalla en las respectivas leyes de tránsito. Resulta fundamental que los propietarios consulten siempre la legislación específica de su lugar de residencia para confirmar si su vehículo se encuentra dentro de las categorías exentas o si debe ajustarse a los plazos obligatorios.

vtv-necochea.jpg

Cuánto cuesta hacer la VTV en diciembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en diciembre de 2025 varía de forma considerable según la jurisdicción donde se realice el trámite, ya sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o en la Provincia de Buenos Aires. En CABA, el valor para autos particulares ronda los 38.014 pesos argentinos, mientras que el trámite para motocicletas cuesta cerca de 14.293 pesos. Estos precios se actualizan periódicamente para reflejar ajustes inflacionarios y costos operativos, por lo que el conductor siempre debe verificar la tarifa oficial vigente al momento de solicitar el turno.

En la Provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV resulta notablemente más alto y se organiza según la categoría del vehículo. Para autos particulares de hasta 2.500 kg, el precio en esa fecha se sitúa alrededor de 79.640 pesos argentinos. También existen tarifas diferenciadas para otros rodados, como motocicletas y vehículos de mayor peso, además de descuentos relevantes, como la bonificación del 50% para jubilados con ingresos bajos. Esta diferencia en los valores responde a la disparidad de regulaciones en cada distrito, lo que vuelve esencial consultar el cuadro tarifario provincial si el vehículo está radicado en esa área.