La escapada a una ciudad con muchos habitantes, pero que no deja de ser tranquila: transmite paz El destino bonaerense poco conocido con laguna y caminatas, ideal para visitar el próximo feriado. Por + Seguir en







El destino bonaerense ideal para conocer en los próximos feriados. Junin.tur.ar

Junín combina el ritmo de una ciudad con la calma de un pueblo del interior bonaerense. Sus espacios verdes, lagunas y circuitos temáticos invitan a una escapada cercana. La historia de Eva Perón atraviesa varios puntos emblemáticos del recorrido local. La gastronomía y las experiencias rurales completan una propuesta que prioriza el disfrute sin apuro. En un contexto donde las escapadas de Buenos Aires de fin de semana ganan protagonismo entre quienes buscan bajar el ritmo, Junín aparece como una opción que logra un equilibrio poco habitual entre escala urbana y vida tranquila. Con cerca de 100 mil habitantes, esta ciudad del noroeste bonaerense conserva hábitos que remiten a otra dinámica cotidiana, donde todavía se ven bancos en las veredas ocupados por vecinos que se detienen a conversar o a tomar mate.

Junin - Laguna de Gómez Turismo Junín

El atractivo no pasa solo por el descanso, sino también por la posibilidad de recorrer una serie de circuitos que organizan la experiencia del visitante. Desde la Laguna de Gómez hasta las rutas temáticas que atraviesan viveros, barrios históricos y espacios culturales, el destino propone una estadía activa pero sin apuro. A esto se suma una agenda de eventos que incluye propuestas como el Festival Pampa, donde la gastronomía y la producción local adquieren protagonismo.

Dónde queda Junín Junín se ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y funciona como cabecera del partido homónimo. Su localización estratégica la conecta con otros distritos de la región, lo que facilita su acceso y la convierte en un punto de referencia para quienes recorren el interior bonaerense. Fundada en el siglo XIX, mantiene una identidad marcada por su historia ferroviaria y su desarrollo vinculado al campo.

Qué puedo hacer en Junín Entre las actividades más elegidas se destaca la visita al Parque Natural Laguna de Gómez, un espacio donde conviven deportes acuáticos, caminatas y avistaje de aves. También se pueden recorrer circuitos como la Ruta de los Viveros o el trayecto por la avenida San Martín, que concentra buena parte de la oferta gastronómica.