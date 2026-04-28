28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada a una ciudad con muchos habitantes, pero que no deja de ser tranquila: transmite paz

El destino bonaerense poco conocido con laguna y caminatas, ideal para visitar el próximo feriado.

Por
El destino bonaerense ideal para conocer en los próximos feriados.

El destino bonaerense ideal para conocer en los próximos feriados.

Junin.tur.ar
  • Junín combina el ritmo de una ciudad con la calma de un pueblo del interior bonaerense.
  • Sus espacios verdes, lagunas y circuitos temáticos invitan a una escapada cercana.
  • La historia de Eva Perón atraviesa varios puntos emblemáticos del recorrido local.
  • La gastronomía y las experiencias rurales completan una propuesta que prioriza el disfrute sin apuro.

En un contexto donde las escapadas de Buenos Aires de fin de semana ganan protagonismo entre quienes buscan bajar el ritmo, Junín aparece como una opción que logra un equilibrio poco habitual entre escala urbana y vida tranquila. Con cerca de 100 mil habitantes, esta ciudad del noroeste bonaerense conserva hábitos que remiten a otra dinámica cotidiana, donde todavía se ven bancos en las veredas ocupados por vecinos que se detienen a conversar o a tomar mate.

Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.
Te puede interesar:

El pueblito de Córdoba fuera del radar que te muestra paisajes únicos

Junin - Laguna de Gómez

El atractivo no pasa solo por el descanso, sino también por la posibilidad de recorrer una serie de circuitos que organizan la experiencia del visitante. Desde la Laguna de Gómez hasta las rutas temáticas que atraviesan viveros, barrios históricos y espacios culturales, el destino propone una estadía activa pero sin apuro. A esto se suma una agenda de eventos que incluye propuestas como el Festival Pampa, donde la gastronomía y la producción local adquieren protagonismo.

Dónde queda Junín

Junín se ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y funciona como cabecera del partido homónimo. Su localización estratégica la conecta con otros distritos de la región, lo que facilita su acceso y la convierte en un punto de referencia para quienes recorren el interior bonaerense. Fundada en el siglo XIX, mantiene una identidad marcada por su historia ferroviaria y su desarrollo vinculado al campo.

Qué puedo hacer en Junín

Entre las actividades más elegidas se destaca la visita al Parque Natural Laguna de Gómez, un espacio donde conviven deportes acuáticos, caminatas y avistaje de aves. También se pueden recorrer circuitos como la Ruta de los Viveros o el trayecto por la avenida San Martín, que concentra buena parte de la oferta gastronómica.

Junín - PBA

La ciudad también ofrece un recorrido ligado a la figura de Eva Perón, con paradas en distintos puntos donde transcurrieron sus primeros años. A esto se suman propuestas en localidades cercanas como Morse o Agustín Roca, donde la producción agroecológica y la cocina regional invitan a una experiencia más directa con el entorno.

Cómo llegar a Junín

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 7 hacia el oeste, en un recorrido de aproximadamente 260 kilómetros que atraviesa localidades como Luján y Chacabuco. El trayecto, que puede realizarse en unas tres horas, permite planificar una escapada corta sin mayores complicaciones logísticas.

Noticias relacionadas

Con el frío, el protagonismo lo toman las actividades en la nieve.

Conocé Argentina en 2026: el destino en el que los tulipanes y cascadas se roban las miradas

Durante octubre vive su período de mayor convocatoria con la celebración de la Oktoberfest

Este destino de Brasil tiene una conexión única con la cerveza y es ideal para disfrutar la playa

Chau a los pisos de madera este 2026. 

Adiós al piso flotante: así es la innovadora propuesta ecológica que comienza a verse en casas

Plaza Alvear: ¿Cuál es su historia y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires?

Cuál es la historia de la Plaza Alvear y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires

Un país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito.

Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito: quiénes pueden aplicar

El destino de Salta que te va a enamorar.

Conocé Salta en 2026: este es el pueblo poco visitado que te sorprende con su belleza y es inolvidable

Rating Cero

Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

¿Relación abierta? Yanina Latorre reveló la verdad sobre el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se separó Pablito Lescano de su novia Cecilia.

Pablito Lescano se separó de Cecilia Calafell tras 20 años de relación

Emilia Mernes analiza un cambio de look en pleno viaje.

Emilia Mermes advirtió que podría hacerse un impresionante cambio de look: "No me inciten porque hago locuras"

La insólita pelea que rodeó al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero.

Se filtró por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse tras la fiesta de 15 de su hija

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

últimas noticias

Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno antes de fin de año

Una por una, todas las empresas estatales que buscará privatizar el Gobierno en 2026

Hace 9 minutos
play

Así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

Hace 22 minutos
Este video se hizo viral en las redes sociales pero por un detalle que no pasó desapercibido

Esta propuesta de casamiento en el Cristo Redentor se volvió viral por un detalle extra: ¿qué pasó?

Hace 22 minutos
Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

¿Relación abierta? Yanina Latorre reveló la verdad sobre el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 33 minutos
Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.

El pueblito de Córdoba fuera del radar que te muestra paisajes únicos

Hace 33 minutos