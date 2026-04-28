28 de abril de 2026 Inicio
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Amenazas de tiroteo en escuelas: entregaron la primera multa millonaria al padre de un estudiante

La provincia de Santa Fe notificó a los padres de un menor por el costo del despliegue policial tras una amenaza. Hay 58 casos identificados y advierten que, si no se paga en cinco días, interviene la Fiscalía de Estado.

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Amenazas de tiroteo en escuelas: entregaron la primera multa millonaria al padre de un estudiante

Amenazas de tiroteo en escuelas: entregaron la primera multa millonaria al padre de un estudiante

El Gobierno de Santa Fe activó el mecanismo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante amenazas a escuelas y ya emitió la primera multa de pago. La multa asciende a más de $6 millones y deberá ser pagada por los padres de un estudiante señalado como autor del hecho.

El procedimiento se concretó este lunes en la ciudad capital, donde personal policial notificó a los adultos responsables del menor. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, la suma total alcanza los $6.024.944 y debe ser abonada en carácter de responsabilidad solidaria.

"Cara la jodita", fue la respuesta del hombre que recibió la factura, según se pudo escuchar en un video que publicó la provincia en sus redes sociales. El episodio que inauguró este esquema dejó además una reacción que no pasó desapercibida: al recibir la notificación, uno de los adultos expresó con sorpresa el impacto económico de la sanción. La frase, puertas adentro, sintetizó el mensaje que busca instalar la provincia: las amenazas ya no salen gratis.

La medida forma parte de una política provincial que busca trasladar el costo de los operativos a quienes generen este tipo de situaciones. Las notificaciones incluyen detalles sobre la deuda, las vías de pago y un plazo de cinco días para regularizar la situación. De no cumplirse ese período, el caso pasa a la órbita de la Fiscalía de Estado.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que ya fueron esclarecidos 58 episodios de amenazas, con más de 70 personas involucradas entre autores y adultos responsables. En ese sentido, indicaron que, una vez que la Fiscalía valida las identidades, se avanza de manera inmediata con la emisión de las intimaciones correspondientes.

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