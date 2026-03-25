Confirmado: decretan feriado para el 2 y 3 de abril en 2026 y habrá fin de semana largo El Gobierno confirmó los días libres, que darán lugar a un periodo de descanso de cuatro días en todo el país, ideal para relajar, viajar o planificar una escapada. Por + Seguir en







Confirmado: el Gobierno validó un nuevo fin de semana largo en Argentina

El Gobierno confirmó un nuevo fin de semana largo en Argentina para abril de 2026.

Los feriados serán el jueves 2 y viernes 3 de abril, generando cuatro días consecutivos de descanso.

Abril se posiciona como uno de los meses con mejores oportunidades de descanso en el año.

El calendario 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Confirmado: el Gobierno validó un nuevo fin de semana largo en Argentina que permitirá disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos. Se trata de los feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, que quedarán unidos y generarán una escapada ideal para muchos.

Con esta ratificación, el calendario suma días libres que muchos aprovecharán para descansar, viajar o compartir tiempo en familia. Este tipo de fechas no solo impactan en la rutina laboral, sino también en el turismo y la economía, generando movimiento en distintos puntos del país.

Abril se posiciona como uno de los meses perfectos para hacer una pausa, escaparse a lugares naturales y pacíficos o simplemente desconectarse de la rutina.

Por qué es feriado el 2 y 3 de abril en 2026 El jueves 2 de abril es un feriado inamovible en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha clave en la memoria histórica del país. A este se suma el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, que forma parte de la celebración de Semana Santa. La combinación de ambos días genera un fin de semana largo de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo.

malvinas Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 El calendario oficial incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, distribuidos a lo largo del año. Entre las fechas más destacadas se encuentran:

Marzo: día no laborable con fines turísticos y el Día de la Memoria.

Abril: feriados por Malvinas y Semana Santa.

Mayo: Día del Trabajador y Revolución de Mayo, ambos generando fines de semana largos.

Junio: Güemes y Belgrano.

Julio: Día de la Independencia.

Agosto: San Martín.

Octubre: Día de la Raza.

Noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad. mate y playa Feriados inamovibles Son aquellos que no se trasladan y se celebran en su fecha exacta, sin importar el día de la semana en que caigan. Entre ellos se encuentran: 2 de abril: Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Estos feriados pueden moverse para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno. Generalmente se trasladan al lunes más cercano. Feriados con fines turísticos Son días no laborables establecidos para promover la actividad turística y generar fines de semana largos. En 2026, se distribuyen estratégicamente a lo largo del año para incentivar escapadas y viajes dentro del país.