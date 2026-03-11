Confirmado: cerró una histórica línea de colectivos que circulaba por el AMBA La empresa mantenía conflicto con sus empleados por deudas en los pagos, tanto de sueldo como de aguinaldo y vacaciones, por lo que tuvieron que disolver la compañía. Por + Seguir en







La línea de colectivos cerró sus puertas.

Una de las líneas de colectivos más reconocidas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró luego del conflicto que mantenía la empresa con los empleados por deudas en el pago de sus sueldos, aguinaldo y vacaciones. Esta situación tenía meses y acordaron la disolución.

Se trata de la línea 148 perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón S.A., la cual tenía alrededor de 500 empleados y enfrentaba problemas económicos luego de conflictos gremiales, atrasos de salarios desde noviembre hasta la actualidad.

El recorrido que hacía era: desde Plaza Constitución con San Francisco Solano, atravesando distritos como Quilmes y Florencio Varela.

colectivos paro Las empresas toman la medida de fuerza por tiempo indeterminado por los problemas económicos en el sector. “La empresa ya no tuvo manera de sostenerlo. Todo viene a raíz de los subsidios y las compensaciones que se recortaron. No la van a poder agarrar completa, tiene que ser dividida entre varias”, contó Leonel, uno de los delegados de la empresa en Crónica TV.

El Diario Sur confirmó que el Grupo DOTA presentó una propuesta ante la Secretaría de Transporte para hacerse cargo del servicio y la iniciativa contempla que la empresa opere los ramales que llegan hasta San Francisco Solano y Expreso Quilmes los que tienen destino a Florencio Varela.

Si se llega a concretar esa posibilidad, cerca de 380 trabajadores podrían conservar sus puestos de trabajo aunque todo quedará sujeto al pago de la deuda que tiene la empresa.