Al menos 24 líneas de colectivo dejaron de funcionar: "transporte de emergencia", demoras y pasajes gratis

Córdoba amaneció este lunes con un operativo de emergencia en el transporte urbano tras la salida de servicio de toda la flota del Grupo FAM, que aporta alrededor de 200 unidades en diferentes corredores de la ciudad.

Los colectivos de la empresa FAM no salen a trabajar desde el domingo.

Los colectivos de la empresa FAM no salen a trabajar desde el domingo.

La ciudad de Córdoba amaneció este lunes con un operativo de emergencia en el transporte urbano tras la salida de servicio de toda la flota del Grupo FAM. La empresa denunció un sabotaje masivo que afectó a más de 200 unidades, lo que obligó a la Municipalidad a cubrir los recorridos con otras prestatarias y declarar la gratuidad del boleto en las líneas afectadas.

Tragedia en Villa Devoto: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

La Municipalidad emitió un comunicado oficial donde calificó la situación como un "sabotaje directo contra los cordobeses". Desde el Ejecutivo local señalaron que la empresa retiró los coches de los predios, impidiendo la continuidad del servicio público.

"La empresa ha manifestado una voluntad de no continuar prestando el servicio, retirando unidades de manera unilateral", indicaron fuentes municipales.

Así funciona el esquema de emergencia en la ciudad de Córdoba:

  • Empresas asignadas: Unidades de otras compañías cubren las rutas del Grupo FAM.

  • Frecuencias: Se encuentran operando bajo un cronograma de contingencia con mayores intervalos entre colectivos.

  • Sanciones: El municipio inició el proceso administrativo para evaluar la quita de la concesión y aplicar multas por incumplimiento de contrato.

La incertidumbre sobre la continuidad de los trabajadores y la propiedad de los galpones del Grupo FAM sigue bajo análisis legal. Por el momento, el plan de emergencia se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que se normalice la prestación o se asigne una nueva operadora para las líneas afectadas.

Corredores y líneas afectadas

  • Corredor 2: Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
  • Anulares: Líneas 600 y 601.
  • Corredor 5: Líneas 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
  • Corredor 7: Líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75.
