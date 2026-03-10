El Gobierno porteño envió el pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte

La H fue la última línea de subte construida por el Gobierno porteño.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió este lunes a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte. La iniciativa contempla la toma de deuda a través de organismos de crédito o en el mercado por hasta u$s1.350 millones.
El Ejecutivo de la Ciudad resolvió salir a buscar fondeo externo para el grueso de la construcción, en el marco del buen precedente de la colocación de finales del año pasado y de la caída del nivel de endeudamiento actual, con el objetivo de afectar en menor medida las partidas directas del Presupuesto 2026.
El proyecto enviado contempla en primer término el pedido de autorización a la Legislatura para contraer "uno o más empréstitos" con instituciones de crédito de diferente calibre y a "emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional" por una suma que no podrá superar los u$s1.350 millones.
El destino del financiamiento "será la construcción integral de la Línea F de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicita el proyecto, que comprende "la ingeniería, la construcción (obras e instalaciones) y el equipamiento correspondiente". La obra, que aún se encuentra en etapa de licitación, comenzaría en la segunda mitad del año, según expresó Macri durante la apertura de sesiones.
Cómo sería la línea F de subte
La línea F es una de las más esperadas por los habitantes del AMBA, ya que con su construcción se descongestionaría varias líneas, incluida la C. El ramal conectará Barracas con Palermo en un trayecto de 9 km y 11 estaciones. El inicio de la obra está previsto para 2026, estará compuesta por 14 trenes y pasará por 7 barrios porteños.
Se hará en dos etapas. El primer tramo es de seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán.
La primera etapa demandará una inversión estimada de 1.050 millones de dólares con material rodante incluido. Se licitará el tramo de 5 kilómetros entre Barracas y la conexión con la estación Callao de la línea D, en el barrio de Balvanera, que es el de mayor demanda potencial, de acuerdo a los estudios realizados. Y combinará con todas las líneas menos con la H.