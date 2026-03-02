2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Marzo llega con incrementos en las tarifas, con la aplicación de la fórmula en uso desde el mismo mes de 2025 que sube un 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Por
El boleto de colectivo vuelve a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

El boleto de colectivo vuelve a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Los colectivos y peajes porteños comienzan marzo con un aumento del 4,9%, mediante la fórmula de incrementos mensuales del 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC). Por su parte, el Subte sube a partir del jueves. Los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires, en tanto, sufren una suba extraordinaria del 15%.

Se esperan nuevos aumentos para marzo. 
Te puede interesar:

Los aumentos de marzo: transporte, alquileres, prepagas y colegios privados

De esta forma, el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad pasará de $650,11 a $681,85; el de Subte de $1.320 a $1363; mientras que los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán de $5.380,16 a $5.643,78 en hora pico, y de $2.236,73 a $2.346,33 en la Illia.

El porcentaje de incremento surge de sumar al 2% de base el 2,9% de la inflación de enero, el último dato con el que se cuenta.

Aumentan los peajes porteños: los nuevos valores

  • Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.982,45 en hora no pico y $5.643,78 en hora pico
  • Autopista Illia: $1.659,19 en hora no pico y $2.346,33 en hora pico
  • Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.811,65

Las nuevas tarifas de subte tras el aumento

El viaje en subterráneo pasará a costar $1.363 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.

Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.090,40; del 31 al 40 cuesta $954,10; y desde el 41 $817,80.

A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.

Aumento de colectivos: las nuevas tarifas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151:

  • Boleto mínimo hasta 3 km: $681,85
  • Recorrido de 3 a 6 km: $757,64
  • Recorrido de 6 a 12 km: $816,02
  • Tramo de 12 a 27 km: $874,43

Provincia de Buenos Aires

Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500). Además del 4,9% de la fórmula habitual, se agrega un aumento extraordinario en torno al 10%:

  • 0 a 3 km: $832,57
  • 3 a 6 km: $927,48
  • 6 a 12 km: $998,23
  • 12 a 27 km: $1.070,45
  • Más de 27 km: $1.141,46

Cuáles son las líneas de colectivo que no aumentan

Las líneas de jurisdicción nacional aumentan un 7,7%, pero el 16 de marzo:

  • 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

vuelve a circular el ramal retiro-tigre del tren mitre: como funcionara y cuando se normaliza

Vuelve a circular el ramal Retiro-Tigre del tren Mitre: cómo funcionará y cuándo se normaliza

De la Linea B, aún sigue cerrada la estación Malabia, la última que falta reabrir 

Reabrió la estación Uruguay de la línea B de subte: el innovador sistema para evitar los robos

El Gobierno extendió hasta 2028 la emergencia ferroviaria. 

El Gobierno extendió la emergencia ferroviaria hasta 2028: impulsará obras antes de privatizar los trenes

El conflicto en Medio Oriente amenaza con subas en el petróleo.

Guerra en Medio Oriente: se dispara el precio del petróleo y el oro y caen las bolsas

Con tasas definidas desde el inicio, permiten calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 630.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 7 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 7 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 1 hora
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora