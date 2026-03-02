Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores Marzo llega con incrementos en las tarifas, con la aplicación de la fórmula en uso desde el mismo mes de 2025 que sube un 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC). Por + Seguir en







El boleto de colectivo vuelve a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Los colectivos y peajes porteños comienzan marzo con un aumento del 4,9%, mediante la fórmula de incrementos mensuales del 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC). Por su parte, el Subte sube a partir del jueves. Los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires, en tanto, sufren una suba extraordinaria del 15%.

De esta forma, el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad pasará de $650,11 a $681,85; el de Subte de $1.320 a $1363; mientras que los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán de $5.380,16 a $5.643,78 en hora pico, y de $2.236,73 a $2.346,33 en la Illia.

El porcentaje de incremento surge de sumar al 2% de base el 2,9% de la inflación de enero, el último dato con el que se cuenta.

Aumentan los peajes porteños: los nuevos valores Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.982,45 en hora no pico y $5.643,78 en hora pico

en hora no pico y en hora pico Autopista Illia: $1.659,19 en hora no pico y $2.346,33 en hora pico

en hora no pico y en hora pico Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.811,65 Las nuevas tarifas de subte tras el aumento El viaje en subterráneo pasará a costar $1.363 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.

Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.090,40; del 31 al 40 cuesta $954,10; y desde el 41 $817,80.