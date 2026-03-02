Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Los colectivos y peajes porteños comienzan marzo con un aumento del 4,9%, mediante la fórmula de incrementos mensuales del 2% más el último Índice de Precios del Consumidor (IPC). Por su parte, el Subte sube a partir del jueves. Los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires, en tanto, sufren una suba extraordinaria del 15%.
De esta forma, el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad pasará de $650,11 a $681,85; el de Subte de $1.320 a $1363; mientras que los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán de $5.380,16 a $5.643,78 en hora pico, y de $2.236,73 a $2.346,33 en la Illia.
El porcentaje de incremento surge de sumar al 2% de base el 2,9% de la inflación de enero, el último dato con el que se cuenta.
Aumentan los peajes porteños: los nuevos valores
- Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $3.982,45 en hora no pico y $5.643,78 en hora pico
- Autopista Illia: $1.659,19 en hora no pico y $2.346,33 en hora pico
- Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $8.811,65
Las nuevas tarifas de subte tras el aumento
El viaje en subterráneo pasará a costar $1.363 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.
Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.090,40; del 31 al 40 cuesta $954,10; y desde el 41 $817,80.
A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.
Aumento de colectivos: las nuevas tarifas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151:
- Boleto mínimo hasta 3 km: $681,85
- Recorrido de 3 a 6 km: $757,64
- Recorrido de 6 a 12 km: $816,02
- Tramo de 12 a 27 km: $874,43
Provincia de Buenos Aires
Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500). Además del 4,9% de la fórmula habitual, se agrega un aumento extraordinario en torno al 10%:
- 0 a 3 km: $832,57
- 3 a 6 km: $927,48
- 6 a 12 km: $998,23
- 12 a 27 km: $1.070,45
- Más de 27 km: $1.141,46
Cuáles son las líneas de colectivo que no aumentan
Las líneas de jurisdicción nacional aumentan un 7,7%, pero el 16 de marzo:
- 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197