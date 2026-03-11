11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta en la AMIA por una amenaza por correo electrónico: debieron activar los protocolos

En un comunicado informaron que se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650, que culminó sin novedades. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad.

Por
La AMIA recibió una amenaza por correo electrónico. 

La AMIA recibió una amenaza por correo electrónico. 

Amia

La AMIA recibió una amenaza por correo electrónico lo que generó que se activen los protocolos vigentes de seguridad y realizaron una una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650. Las actividades en la institución continuaron con normalidad y no se reportaron evacuados.

confirmado: cerro la linea 148 que conectaba provincia con ciudad de buenos aires
Te puede interesar:

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

En sus redes sociales, desde la cuenta oficial de Info AMIA compartieron el siguiente comunicado: "Esta mañana, ante una amenaza recibida por correo electrónico, y de acuerdo con los protocolos vigentes dispuestos por las autoridades nacionales, se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650 de nuestra institución".

"El procedimiento no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento. Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección, la cual culminó sin novedades", cerraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoAMIA/status/2031752122622980125&partner=&hide_thread=false

El pasado 28 de febrero, el Gobierno el nivel de seguridad en todo el territorio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. "El presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente", expresaron en un comunicado desde la Oficina del Presidente.

En esa línea, instaron al Sistema de Inteligencia Nacional de informar de "forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional".

Noticias relacionadas

Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Nueva forma para obtener la licencia de conducir.

Rosario agiliza el trámite para la licencia de conducir: cómo será a partir de abril 2026

La Policía secuestró dos dagas de uso militar, chalecos tácticos, gorras militares y uniformes apócrifos de las fuerzas de seguridad. 

Allanamiento en Lanús: identificaron a un joven que amenazó con replicar la masacre escolar de Nashville

El caso sorprendente de la mujer que creyó tener secuelas de un vuelo largo

Creyó que veía doble por un vuelo de larga distancia pero el diagnóstico lo cambió todo: qué descubrieron

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.

El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril

El Metrobús de Roca se verá perjudicado.

Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Rating Cero

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa 

Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

últimas noticias

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 18 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 48 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 50 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 56 minutos
Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Hace 59 minutos