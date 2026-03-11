Alerta en la AMIA por una amenaza por correo electrónico: debieron activar los protocolos En un comunicado informaron que se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650, que culminó sin novedades. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad. Por + Seguir en







La AMIA recibió una amenaza por correo electrónico. Amia

La AMIA recibió una amenaza por correo electrónico lo que generó que se activen los protocolos vigentes de seguridad y realizaron una una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650. Las actividades en la institución continuaron con normalidad y no se reportaron evacuados.

En sus redes sociales, desde la cuenta oficial de Info AMIA compartieron el siguiente comunicado: "Esta mañana, ante una amenaza recibida por correo electrónico, y de acuerdo con los protocolos vigentes dispuestos por las autoridades nacionales, se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650 de nuestra institución".

"El procedimiento no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento. Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección, la cual culminó sin novedades", cerraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoAMIA/status/2031752122622980125&partner=&hide_thread=false Esta mañana, ante una amenaza recibida por correo electrónico, y de acuerdo con los protocolos vigentes dispuestos por las autoridades nacionales, se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650 de nuestra institución.



El procedimiento no requirió la… pic.twitter.com/5any0dquus — AMIA (@InfoAMIA) March 11, 2026 El pasado 28 de febrero, el Gobierno el nivel de seguridad en todo el territorio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. "El presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente", expresaron en un comunicado desde la Oficina del Presidente.