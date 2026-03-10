10 de marzo de 2026 Inicio
Sorpresivo paro de colectivos que afecta a más de 20 líneas: cuáles no funcionan

El conflicto comenzó el domingo con el retiro de los coches por parte de la empresa y aclararon que no se reanudará el servicio hasta nuevo aviso. Sin embargo, implementaron un plan de contingencia que genera críticas.

El paro de colectivos afecta a 24 líneas de Córdoba.

Por segundo día consecutivo, la ciudad de Córdoba se ve afectada por un presunto sabotaje en las instalaciones del Grupo FAM en cuatro corredores. Ante esto, la Municipalidad puso en marcha un plan de contingencia, pero los vecinos denuncian poca frecuencia y coches llenos, a pesar de ser gratuitos.

Todo inició porque la empresa denunció la desaparición de más de 200 llaves de colectivos, el robo de 50 módulos electrónicos y daños en motores. Desde ese momento, el municipio pidió que no circulen hasta que se haga un peritaje en los coches por parte de la Justicia.

Ante esto, se implementó un plan de contingencia con la ayuda de tres empresas que asumirán provisoriamente la prestación en distintos recorridos de la ciudad que se vieron vulnerados en medio de lo sucedido.

Según eldoce.tv, Tamse garantizará el funcionamiento del corredor 2 y de las líneas 600 y 601, mientras que SíBus estará a cargo del corredor 5 y Coniferal se responsabilizará del corredor 7.

Colectivos

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, se refirió al plan de contingencia en eldoce.tv: “Son medidas excepcionales que toma la municipalidad y que califica de manera responsable a las empresas que cumplen. Han demostrado que tienen la posibilidad de ser una rueda de auxilio de emergencia”.

Sin embargo, a pesar de ser gratuito, genera complicaciones para trasladarse porque hubo paradas repletas de gente y muchas personas no alcanzaron a subir, lo cual afecta, ya que la frecuencia bajó.

Corredores y líneas afectadas en Córdoba

  • Corredor 2: Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
  • Anulares: Líneas 600 y 601.
  • Corredor 5: Líneas 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
  • Corredor 7: Líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75.
Crisis de transporte en Córdoba: una empresa denunció "sabotaje" y hay al menos 24 líneas de que no funcionan

