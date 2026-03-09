9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Villa Devoto: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

El accidente ocurrió a la altura de la calle Nueva York y la avenida Ricardo Gutiérrez. Las autoridades intentan determinar las causas del siniestro. El servicio funcionaba durante la mañana con demoras y cancelaciones.

Por
Se constató que la persona fallecida es un hombre

Se constató que la persona fallecida es un hombre, pero se desconocen las causas del siniestro.

Redes sociales

El servicio del tren San Martín se vio afectado durante las primeras horas de este lunes producto de un accidente en Villa Devoto: un hombre fue atropellado y murió.

Los colectivos de la empresa FAM no salen a trabajar desde el domingo.
Te puede interesar:

Crisis de transporte en Córdoba: una empresa denunció "sabotaje" y hay al menos 24 líneas de que no funcionan

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana a la altura de la calle Nueva York y la avenida Ricardo Gutiérrez, donde, por causas que aún se desconocer, la víctima fue arrollada por la formación que se dirigía sentido a Cabred.

Rápidamente, y tras el aviso a los servicios de emergencia, personal policial, bomberos y equipos del SAME arribaron al lugar, donde se constató el fallecimiento de un hombre, cuya identidad no había sido difundida.

Como consecuencia del hecho, el servicio funcionó con demoras y cancelaciones, especialmente en las formaciones que se dirigían hacia Cabred.

devoto tren

Tragedia en Villa Devoto: investigación y funcionamiento del servicio

En el lugar trabajaron peritos de la Policía de la Ciudad y personal de la empresa operadora del ferrocarril, con el objetivo de relevar pruebas, tomar fotografías y realizar las mediciones correspondientes.

Ahora, como parte de la investigación resta determinar cuáles fueron las causas del accidente. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El boleto de colectivo vuelve a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Se esperan nuevos aumentos para marzo. 

Los aumentos de marzo: transporte, alquileres, prepagas y colegios privados

Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

El cáncer de mama afecta a mujeres a partir de la pubertad

Se hizo un autoexamen, confirmó el diagnóstico con el médico y tiene una historia de superación: de quién se trata

¿Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?

Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo: ¿se paga doble por ser feriado?

John Stuart Mill: el filósofo dedicado a la igualdad. 

John Stuart Mill, filósofo: "Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo"

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 14 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 36 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 37 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 41 minutos
play
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Hace 46 minutos