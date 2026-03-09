Tragedia en Villa Devoto: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín El accidente ocurrió a la altura de la calle Nueva York y la avenida Ricardo Gutiérrez. Las autoridades intentan determinar las causas del siniestro. El servicio funcionaba durante la mañana con demoras y cancelaciones. Por + Seguir en







Se constató que la persona fallecida es un hombre, pero se desconocen las causas del siniestro. Redes sociales

El servicio del tren San Martín se vio afectado durante las primeras horas de este lunes producto de un accidente en Villa Devoto: un hombre fue atropellado y murió.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana a la altura de la calle Nueva York y la avenida Ricardo Gutiérrez, donde, por causas que aún se desconocer, la víctima fue arrollada por la formación que se dirigía sentido a Cabred.

Rápidamente, y tras el aviso a los servicios de emergencia, personal policial, bomberos y equipos del SAME arribaron al lugar, donde se constató el fallecimiento de un hombre, cuya identidad no había sido difundida.

Como consecuencia del hecho, el servicio funcionó con demoras y cancelaciones, especialmente en las formaciones que se dirigían hacia Cabred.

devoto tren Tragedia en Villa Devoto: investigación y funcionamiento del servicio En el lugar trabajaron peritos de la Policía de la Ciudad y personal de la empresa operadora del ferrocarril, con el objetivo de relevar pruebas, tomar fotografías y realizar las mediciones correspondientes.

Ahora, como parte de la investigación resta determinar cuáles fueron las causas del accidente. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.