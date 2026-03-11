11 de marzo de 2026 Inicio
Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Las calles de Villa Soldati se verán afectadas, por lo que los carriles exclusivos no funcionarán en los próximos días. ¿Cuál es el motivo?

El Metrobús de Roca se verá perjudicado.

En el marco del TC2000 en el callejero de Buenos Aires, las calles de Villa Soldati se verán afectadas y no solo el tráfico será desviado, sino también el Metrobús que se encuentra ubicado sobre la calle Roca. Esto comenzó el domingo 8 y será hasta el 16 de marzo.

confirmado: cerro la linea 148 que conectaba provincia con ciudad de buenos aires
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

El trazado tendrá 2.509 metros de extensión y recorrerá sectores de las avenidas General Roca y Escalada, pero también habrá un tramo dentro del Parque de la Ciudad.

Porducto de esto, se instalarán paradas provisorias de colectivos de las líneas 47, 91 y 155 sobre la avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la avenida Escalada, ya que el tránsito por la avenida Coronel Roca, incluyendo al Metrobús, permanecerá interrumpido con motivo del fin de semana de competencia en el circuito callejero de Villa Soldati.

El evento incluye áreas de entretenimiento y propuestas gastronómicas para vivir en familia, y uno de los puntos más destacados será la recta principal de 952 metros sobre la avenida Roca.

Cabe destacar que habrá corte total del Metrobús de la avenida Coronel Roca Cierre total del Metrobús de ambos sentidos de la avenida Coronel Roca, desde la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra), hasta la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada. También habrá corte total de la avenida Coronel Roca entre el retome al noreste de su intersección con la avenida Larrazábal y la bajada de la autopista Cámpora.

TC2000 en el callejero de Buenos Aires: que calles estarán cortadas y hasta cuándo

Si bien el evento deportivo será entre el 13 y 15 de marzo, el corte en la zona del Villa Soldati comenzó el domingo 8 y se extenderá hasta el lunes 16. Durante dicho período también habrá un cambio de recorrido de los colectivos que van por el Metrobús y se instalarán algunas paradas provisorias de las líneas afectadas.

  • Corte total de la avenida Coronel Roca entre la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) y la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.
  • Corte total de la bajada de la autopista Cámpora hacia la avenida Coronel Roca desde la provincia de Buenos Aires.
  • Corte total de la avenida Escalada entre el ingreso al Centro Comercial Parque Brown ubicado al sudeste de la avenida Fernández de la Cruz y la avenida Coronel Roca.
  • Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.
  • Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.
  • Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.
