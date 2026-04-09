Comodoro Rivadavia: el desgarrador video de Ángel en el que pedía no separarse de su papá

Mientras la Justicia investiga a la madre biológica por la muerte del menor de 4 años por un paro cardiorrespiratorio. La mujer del padre compartió las imágenes del niño resistiéndose a volver con la única detenida hasta el momento.

La muerte Ángel, un nene de 4 años, en una zona de chacras de Comodoro Rivadavia, desencadenó una investigación por las causas de su fallecimiento, y destacó una interna familiar de denuncias cruzadas, entre su padre, su madrastra y la madre biológica, Mariela Altamirano , la única detenida hasta el momento.

Además, se conoció un video donde el menor aparece llorando para no dejar a su padre, y para no ir a la casa de su mamá, en medio de la judicialización. La pareja de su padre, Lorena "Lulú" Andrade , apuntó hacia la mamá: "Lo dejó como a un perro", en relación a que lo llevó sin signos vitales al centro de salud local y se volvió a su casa.

Andrade publicó en redes sociales imágenes de Ángel que con desenlace final apuntan directamente hacia Altamirano: se ve al nene llorando mientras un policía lo lleva de la mano. Ángel estaba al cuidado de su padre biológico y su pareja pero ante una denuncia por violencia le dieron la tenencia a Altamirano y le dictaron una perimetral.

LA MUERTE DE ANGEL: EL PAPÁ ACUSA A LA MADRE Y LA JUSTICIA ANALIZA INFORME FORENSE - Investigan si la muerte de Angel en Comodoro Rivadavia es otro caso Lucio. - A nivel judicial, el padre estaba denunciado, le habían quitado la tenencia y tenía perimetral:… pic.twitter.com/N70zE1nUCn

La madre de crianza recordó que el nene sufrió mucho aquel cambio . “A pocos días de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, recordó.

La investigación en curso

El niño sufrió un paro cardiorrespiratorio el domingo pasado, y a pesar de los intentos de los médicos del Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico, falleció poco antes de la medianoche. El jefe de Pediatría, Luis Cisneros, calificó el caso como "extraño", ya que el niño no presentaba antecedentes médicos y estaba en buen estado general.

En la investigación, se estudian las acusaciones cruzadas, de violencia intrafamiliar, ya que en un juzgado de familia local hay una causa contra el progenitor con testimonios de vecinos sobre violencia contra el menor. Debito a ésto, al hombre le habían quitado la tenencia y tenía una restricción de acercamiento.

La Policía allanó, este miércoles, la casa donde Ángel vivía con su madre biológica, ya que la querella la acusa de haberlo entregado muerto en el hospital. Mientras sigue el trabajo con las primeros detalles de la autopsia. Además, analizan la disputa por la tenencia y denuncias de violencia por parte del entorno del padre.