Hubo premio récord en el Loto: una persona ganó más de $8.700 millones Fue en la modalidad Match del sorteo que se realizó anoche en la Lotería de la Ciudad. La combinación ganadora fue 13, 15, 18, 19, 29 y 32. Por Agregar C5N en









El ganador o ganadora podría recibir un monto de $6.272.700, con el descuento de impuestos

La suerte tocó la puerta de un apostador o apostadora ya que mediante el Loto se quedó con el pozo récord: ganó más de $8.700 millones.

Mediante la modalidad Match, el ganador logró hacerse dueño de una millonaria suma de dinero gracias a la combinación exacta de las seis bolillas con los números 13, 15, 18, 19, 29 y 32. La última vez que había salido el pozo bajo esta misma fue en 2024 y el premio ganador fue de 8.764.520.426 pesos.

En cuanto a los números del súper ganador, de acuerdo a la tradición del significado de los números, representan la yeta, la niña bonita, la sangre, el pescado, San Pedro y el dinero.

Loto Match

Sin difundir la identidad del apostador por motivos de seguridad, el nuevo millonario terminará recibiendo aproximadamente 6.272.700 pesos, con el descuento de los impuestos. Con el cierre del dólar oficial este viernes a $ 1.425, se estima que alcance algo más de 4,4 millones.

Cuál fue el máximo ganador en el juego de azar en Argentina Si bien el número del sorteo de este sábado por la noche, no logró superar el pozo que salió en el Quini 6 en diciembre del 2026. En aquella oportunidad el máximo ganador fue un santafesino que se llevó una cifra de $ 8.844.300.00 con los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45.