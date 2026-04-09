Búsqueda desesperada de una adolescente en Merlo: llegó al colegio y desapareció Maitena Rojas de 14 años fue vista por última vez en la Escuela de Educación Secundaria N°16, llegó hasta la puerta y su familia no supo más de ella. Fue captada tiempo después cerca del Hospital Héroes de Malvinas. Los familiares convocaron a una marcha a partir de las 17 horas en la plaza Néstor Kirchner de esa localidad. Por + Seguir en







Maitena Rojas fue vista por última vez en la EES N°16 en Merlo.

Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años, permanece desaparecida desde el miércoles por la mañana. Según la denuncia, salió de su casa alrededor de las 7 rumbo al colegio, pero nunca llegó a ingresar al establecimiento. Fue captada tiempo después cerca del Hospital Héroes de Malvinas.

La familia de la menor radicó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda coordinado por las fuerzas de seguridad, que incluye la difusión de su imagen y datos personales para facilitar su localización. Organizaciones civiles y vecinos también se sumaron a la campaña en redes sociales.

Maitena se dirigió a la Escuela de Educación Secundaria N°16 junto a su hermana, tres años mayor, quien relató que la dejó en la puerta mientras conversaba con amigas. Sin embargo, cuando la madre llegó al establecimiento ubicado en la intersección de Jujuy y Juan Manuel de Rosas, se enteró de que su hija menor nunca había ingresado.

En el marco del operativo de búsqueda, se difundieron imágenes captadas por la cámara de seguridad de un vecino. En ellas se observa a la joven caminando a las 8:20 por la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

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El sitio donde fue registrada se encuentra a unas diez cuadras de la escuela a la que debía ingresar. “Es la primera vez que se ausenta sin avisar a dónde va”, declaró su madre al realizar la denuncia. La mujer agregó que Maitena dejó su teléfono celular en la vivienda, algo inusual en ella, aunque llevaba consigo la tarjeta SUBE y alrededor de $40.000 en efectivo. Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un buzo verde oliva, un pantalón de jean azul desgastado y zapatillas negras. Maitena Rojas merlo