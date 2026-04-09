Conmoción en Comodoro Rivadavia: devolvieron a un niño a su madre, murió e investigan si fue asesinado Tenía 4 años y vivía en Comodoro Rivadavia con su padre. Un fallo judicial ordenó restituirlo a su madre biológica, denunciada por violencia junto a su pareja. Meses después, ingresó a un hospital con lesiones graves y murió. La autopsia confirmó el peor desenlace. Por + Seguir en







Muerte de Ángel: la Justicia lo devolvió con su madre pese a denuncias y aseguran que el niño murió tras una golpiza

La historia de Ángel expone, con crudeza, las fallas de un sistema que debía protegerlo. Tenía apenas 4 años y, hasta fines de 2025, vivía con su padre y la pareja de este en Comodoro Rivadavia. Allí, según relataron ambos, el niño estaba contenido y feliz. Sin embargo, una decisión judicial cambió su destino.

El 4 de noviembre de 2025, tras intervenciones de la defensoría y equipos técnicos, la Justicia resolvió restituir al menor con su madre biológica, quien lo había abandonado cuando tenía un año y medio. La medida se adoptó pese a las advertencias del padre y su entorno, que denunciaban situaciones de violencia en el hogar materno.

Según consta en presentaciones judiciales, el padre biológico y su pareja aportaron testimonios, imágenes y alertas sobre posibles agresiones hacia el niño. Incluso, señalaron que Ángel expresaba su deseo de continuar viviendo con ellos. Nada de eso alcanzó para revertir la decisión. Cinco meses después, el desenlace fue trágico.

El domingo de Pascua, Ángel fue ingresado por la mañana a un hospital de Comodoro Rivadavia con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Lo llevó su madre, quien, tras dejarlo en la guardia, se retiró del lugar. Su versión inicial fue que el niño se había acostado a dormir y no despertó.

Los médicos iniciaron maniobras de reanimación y trabajaron durante horas para estabilizarlo. No lo lograron. Por la noche, el niño murió. Con el correr de las horas, el cuadro comenzó a despejarse. El informe preliminar de la autopsia reveló que Ángel presentaba lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes. La conclusión de los investigadores fue contundente: el niño había sido víctima de una golpiza.

Al momento de su muerte, su madre no estaba en el hospital. Sí habían llegado su padre y la pareja de éste, quienes informaron a los médicos sobre antecedentes de violencia y aportaron fotografías que, según indicaron, evidenciaban agresiones previas. La causa judicial avanzó en las últimas horas con allanamientos y medidas de prueba. Los investigadores analizan la responsabilidad de la madre y de su pareja, el padrastro del niño, quien quedó bajo sospecha. No se descartan detenciones inminentes. El caso reabre interrogantes sobre los criterios judiciales en procesos de restitución y el rol de los organismos de protección de la niñez. Las advertencias existieron. Las denuncias también. Pero no alcanzaron para evitar un final irreversible.