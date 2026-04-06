6 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en Tucumán: qué se sabe de la muerte del niño de 12 años

En los días posteriores a la trágica inclemencia meteorológica que azotó durante el fin de semana, la capital provincial y sus alrededores buscan levantarse. Los vecinos cuestionaban que en la zona funciona una feria que se conectaba de forma precaria al alumbrado público.

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El menor fallecido por electrocución en Tucumán fue despedido este domingo.

La Gaceta - C5N

Un niño de 12 años murió en San Miguel de Tucumán luego de que recibiera una descarga eléctrica en plena vía pública, en medio del fuerte temporal que afectó a la provincia este fin de semana.

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Durante el velorio del menor, que se realizó este domingo en su casa tras sufrir una descarga eléctrica en medio de la tormenta y las inundaciones que azotaron la provincia, los vecinos de Villa Angelina cuestionaban que en la zona funciona desde hace tiempo una feria informal que se extiende por varias cuadras. Según repasó La Gaceta, aseguraron que los feriantes se conectan de forma precaria al alumbrado público para obtener electricidad.

Siempre de acuerdo con estos testimonios, al comenzar la tormenta, los puestos fueron levantados rápidamente para proteger la mercadería, pero las conexiones eléctricas habrían quedado expuestas. En ese contexto, se habría producido el accidente que terminó con la vida del niño.

La investigación del caso está en curso, mientras crecen los pedidos de control sobre estas instalaciones clandestinas y sobre la actividad de la feria.

A la par, los vecinos volvieron a insistir en un reclamo histórico: las inundaciones recurrentes, ya que cada lluvia intensa deja calles anegadas, muchas veces con una mezcla de agua de lluvia y líquidos cloacales.

Embed - FUERTE TEMPORAL en TUCUMÁN

Tras el trágico temporal, cómo sigue el clima en Tucumán

Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para Tucumán después del violento temporal que se cobró tres vidas durante el fin de semana, las condiciones climáticas siguen siendo complicadas este lunes en la provincia, mientras los vecinos de la capital reclaman por la falta de controles que llevaron a la muerte por electrocución del niño de 12 años.

San Miguel de Tucumán mantiene un cielo cubierto con temperatura de 12°. Permanecerá nublado durante gran parte del día, con condiciones de viento leves y una humedad alta que podría generar una sensación de frescura. No se anticipan lluvias significativas, aunque sí hay probabilidad de precipitaciones durante parte de la jornada.

Con un pico máximo de casi 300 mm en algunas zonas y marcas que superaron la capacidad de medición, la intensidad de las lluvias marcó un hito en la región.

La zona de Sargento Maldonado se posicionó como el epicentro del fenómeno, registrando una cifra impactante de 278 milímetros. No fue el único sector con acumulados extraordinarios: en Alpachiri, el agua alcanzó los 232 mm, mientras que en Molino la marca llegó a los 200 mm. En la estación Ñuñorco y en Pueblo Viejo se ubicaron 155 y 147,3 mm, respectivamente.

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