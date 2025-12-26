Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama Los estrenos de doramas en Netflix continúan sin pausa: *Mi Ídolo* desembarca en la plataforma y aquí se repasan todos los detalles de la nueva serie coreana. + Seguir en







Este k-drama es tendencia en Netflix.

Para quienes disfrutan de historias que combinan romance con suspenso legal, el estreno de Mi Ídolo se presenta como una propuesta atractiva dentro del catálogo de Netflix. Este nuevo dorama busca captar la atención del público al unir los elementos clásicos de la comedia romántica con una trama atravesada por el crimen y el mundo judicial. La serie parte de una premisa inesperada que ofrece una narrativa ágil y distinta, pensada para quienes buscan emociones y giros constantes.

La producción cuenta con un elenco destacado, encabezado por Kim Jae Young y Choi Soo Young, reconocida integrante de Girls’ Generation. En la historia, la actriz interpreta a una fan incondicional que, por una serie de circunstancias imprevistas, termina asumiendo el rol de abogada defensora de su cantante favorito. Este vínculo, que pasa de la admiración al plano legal, construye una dinámica particular marcada por la tensión, la cercanía emocional y momentos de sensibilidad.

En un diciembre cargado de estrenos dentro del universo de los doramas, Mi Ídolo logra posicionarse entre los títulos más esperados para el cierre del año. La serie se desarrolla a lo largo de 12 episodios, con un esquema de emisión de dos capítulos por semana. Este formato permite sostener el interés del público y acompañar de manera constante la evolución de la historia y de sus personajes.

Sinopsis de Mi Ídolo, la serie coreana que es tendencia en Netflix Mi Ídolo se posiciona como uno de los fenómenos recientes de Netflix, captando a la audiencia interesada en una combinación equilibrada entre romance y tensión judicial. La serie propone un cruce atractivo entre el mundo del espectáculo y el sistema legal, donde el brillo de la fama contrasta con la dureza de los tribunales. La historia avanza con un tono ágil que integra humor, suspenso y giros narrativos, pensados para sostener el interés de principio a fin.

La trama central sigue a una fan apasionada, interpretada por Choi Soo Young, cuya vida experimenta un cambio radical al dejar su rol de espectadora para asumir un desafío profesional inesperado. Por una serie de circunstancias, la protagonista pasa a ser la abogada defensora de su cantante favorito, encarnado por Kim Jae Young. Esta premisa explora el vínculo entre admiración y responsabilidad, al tiempo que pone en primer plano los dilemas éticos y personales que surgen cuando la devoción se cruza con la ley.

A lo largo de sus 12 episodios, la serie desarrolla un caso criminal complejo que pone en jaque la carrera y la reputación del ídolo. El esquema de estreno de dos episodios semanales permite una construcción sostenida del suspenso y favorece la evolución del vínculo entre los protagonistas. El relato combina el drama legal con una historia de lealtad, sacrificio y búsqueda de la verdad, en un contexto donde las apariencias suelen resultar engañosas. En un mes marcado por numerosos estrenos, Mi Ídolo logra destacarse gracias a un elenco sólido y un guion que equilibra emoción e intriga. La producción se instala como una de las propuestas más comentadas del año dentro del género, ofreciendo una experiencia atrapante tanto para quienes disfrutan del romance como para el público afín a los dramas judiciales. La serie se presenta así como una opción ideal para seguir de manera constante y sumergirse en una historia que combina sensibilidad, tensión y carisma. Tráiler de Mi Ídolo Reparto de Mi Ídolo Choi Soo Young

Kim Jae Young

Kim In Kwon

Kim Hye Hwa

Lee Joong Ok