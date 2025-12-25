25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué se sabe de la persona que disparó al aire e hirió a una niña de 12 años en Navidad

Angelina se encontraba observando los fuegos artificiales junto a su familia en su casa de Villa Sarmiento, cuando fue alcanzada por un proyectil que ingresó y quedó alojado en su cabeza. Permanece internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad de Morón. Vecinos aseguran que encontraron restos de balas en los patios de sus casas.

Por

La niña de 12 años lucha por su vida. 

Crece la conmoción por la salud de Angelina, la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad y permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Morón, donde lucha por su vida.

Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV
Te puede interesar:

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

La menor se encontraba observando los fuegos artificiales junto a su familia en la casa de su abuelo en Villa Sarmiento, cuando un proyectil al aire quedó alojado en su cabeza. Vecinos aseguran que encontraron restos de balas en los patios de sus casas.

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero hasta el momento no hay detenidos.

La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró. No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde el lugar donde sucedieron los hechos el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

En las próximas horas la clave de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.

vecino
El vecino habló con C5N.

El vecino habló con C5N.

Uno de los vecinos reveló a C5N que "anoche estaba sentado con mi familia afuera y sentimos que había impactado algo. Nos levantamos a mirar y no encontramos nada. Ahora mirando las noticias empezamos a buscar y encontramos un proyectil en el suelo. No lo tocamos porque esperamos que venga la Policía".

"Para las Fiestas siempre pasa lo mismo lamentablemente, las detonaciones son iguales. Por el ruido puedo identificar que eran armas de fuego, evidentemente sí", completó el vecino que vivía en una propiedad ubicada en la parte trasera de la casa donde estaba Angelina con su familia celebrando la Navidad.

Habló el tío de la niña herida por una bala perdida en Navidad y dio detalles de su salud

“A las 12:05 pasó eso y cayó desplomada. Estábamos acá en la vereda y al toque la llevamos al hospital. Ella estaba mirando al cielo, mirando los fuegos artificiales. Le pegó de costado. Hay que ver que quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señaló el hombre a la prensa en un primer momento.

Embed - La PALABRA del TÍO de la NIÑA ALCANZADA por una BALA PERDIDA en NAVIDAD

Luego intentó llevar tranquilidad al explicar que Angelina, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó".

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó.

Noticias relacionadas

play

Habló el tío de la niña herida por una bala perdida en Navidad y dio detalles de su salud

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

play

Terror en La Plata: mató a su vecino por una discusión por el uso de pirotecnia

La mujer tenía dos hijos.

Mendoza: encontraron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto. 

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes que habían intentando robarle su auto

Apareció un lobo marino en Vicente López.

Apareció un lobo marino en Vicente López: se inició un operativo para rescatarlo

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 24 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 49 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 1 hora
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 1 hora