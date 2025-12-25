Qué se sabe de la persona que disparó al aire e hirió a una niña de 12 años en Navidad

Angelina se encontraba observando los fuegos artificiales junto a su familia en su casa de Villa Sarmiento, cuando fue alcanzada por un proyectil que ingresó y quedó alojado en su cabeza. Permanece internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad de Morón. Vecinos aseguran que encontraron restos de balas en los patios de sus casas.

Crece la conmoción por la salud de Angelina, la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad y permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de Morón, donde lucha por su vida.

La menor se encontraba observando los fuegos artificiales junto a su familia en la casa de su abuelo en Villa Sarmiento, cuando un proyectil al aire quedó alojado en su cabeza. Vecinos aseguran que encontraron restos de balas en los patios de sus casas.

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero hasta el momento no hay detenidos.

“ La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró . No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde el lugar donde sucedieron los hechos el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

En las próximas horas la clave de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.

El vecino habló con C5N.

Uno de los vecinos reveló a C5N que "anoche estaba sentado con mi familia afuera y sentimos que había impactado algo. Nos levantamos a mirar y no encontramos nada. Ahora mirando las noticias empezamos a buscar y encontramos un proyectil en el suelo. No lo tocamos porque esperamos que venga la Policía".

"Para las Fiestas siempre pasa lo mismo lamentablemente, las detonaciones son iguales. Por el ruido puedo identificar que eran armas de fuego, evidentemente sí", completó el vecino que vivía en una propiedad ubicada en la parte trasera de la casa donde estaba Angelina con su familia celebrando la Navidad.

Habló el tío de la niña herida por una bala perdida en Navidad y dio detalles de su salud

“A las 12:05 pasó eso y cayó desplomada. Estábamos acá en la vereda y al toque la llevamos al hospital. Ella estaba mirando al cielo, mirando los fuegos artificiales. Le pegó de costado. Hay que ver que quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señaló el hombre a la prensa en un primer momento.

Luego intentó llevar tranquilidad al explicar que Angelina, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó".

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó.