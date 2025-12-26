Un joven deportista murió ahogado en un camping en Concordia El taekwondista de 17 años se metió al agua y no logró salir por diez minutos. Tuvo que ser rescatado y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció. Por + Seguir en







El deportista murió ahogado en un camping. Redes sociales

Un joven deportista de 17 años murió ahogado en el camping Cascadita de Dri en Concordia, Entre Ríos luego de permanecer más de diez minutos abajo del agua. Fue rescatado y trasladado al hospital, pero perdió la vida.

El hecho se registró a las 13.50 del 25 de diciembre cuando el menor de edad se sumergió al agua y no lograba salir. Los presentes se alertaron de la situación, lograron sacarlo luego de unos minutos y fue llevado al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos del personal médico, el niño identificado como Marcos Gómez Altamairano perdió la vida.

Desde el Club Unión lo despidieron a través de redes sociales: “Que triste noticia nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan a corta edad. Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres familiares y amigos QEPD Markos. Todos los que formamos parte del Club Unión y compartimos momentos dentro y fuera de la cancha. Nos sumamos a esta tan dolorosa pérdida”.

El lunes había sido reconocido con el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, que se desarrolló en el Centro de Convenciones.

La fiscal Natalia Conti investiga la causa y entrevista a testigos para poder llegar al motivo de su muerte. También se le hará una autopsia.