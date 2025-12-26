26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un joven deportista murió ahogado en un camping en Concordia

El taekwondista de 17 años se metió al agua y no logró salir por diez minutos. Tuvo que ser rescatado y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció.

Por
El deportista murió ahogado en un camping.

El deportista murió ahogado en un camping.

Redes sociales

Un joven deportista de 17 años murió ahogado en el camping Cascadita de Dri en Concordia, Entre Ríos luego de permanecer más de diez minutos abajo del agua. Fue rescatado y trasladado al hospital, pero perdió la vida.

Te puede interesar:

Desde adentro: así quedó el departamento que le destruyó una amiga

El hecho se registró a las 13.50 del 25 de diciembre cuando el menor de edad se sumergió al agua y no lograba salir. Los presentes se alertaron de la situación, lograron sacarlo luego de unos minutos y fue llevado al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos del personal médico, el niño identificado como Marcos Gómez Altamairano perdió la vida.

Desde el Club Unión lo despidieron a través de redes sociales: “Que triste noticia nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan a corta edad. Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres familiares y amigos QEPD Markos. Todos los que formamos parte del Club Unión y compartimos momentos dentro y fuera de la cancha. Nos sumamos a esta tan dolorosa pérdida”.

El lunes había sido reconocido con el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, que se desarrolló en el Centro de Convenciones.

La fiscal Natalia Conti investiga la causa y entrevista a testigos para poder llegar al motivo de su muerte. También se le hará una autopsia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

Los ladrones no pudieron conseguir el dinero.

Video: se llevaron el cajero automático atado a una camioneta, destruyeron el local pero no pudieron robar la plata

La denuncia se produjo en el marco de los festejos por Navidad.

Un hombre murió en Villa Lugano: investigan las circunstancias del fallecimiento

El menor permanece bajo tratamiento médico.

Misiones: un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido y se disparó en un ojo

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

¿el enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Rating Cero

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.
play

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
play

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 38 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 48 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 56 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 56 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 57 minutos