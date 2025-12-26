El reconocido chef permanece en el Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. La noticia de su internación movilizó al mundo gastronómico como televisivo. ¿Cómo sigue su salud?

La evolución de Christian Petersen mantiene en vilo tanto al mundo gastronómico como televisivo. En los últimos días, s e conocieron detalles sobre su estado de salud , el chef ingresó hace dos semanas al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. ¿Cómo sigue?

El cocinero sufrió una falla cardíaca que derivó en un fallo multiorgánico durante una excursión en el volcán Lanín, y permanece internado desde hace quince días. Frente al hermetismo de la familia, poca información se conoce sobre su evolución diaria.

En este marco, la conductora de Arriba Argentinos, Valeria Sampedro brindó nuevos detalles sobre su recuperación : " Se conoció un nuevo parte médico del chef Christian Petersen. Su familia cuenta que el parte habla de una franca mejoría".

Eso no es todo, sino que la familia, en el comunicado que compartieron en redes sociales previo a Navidad , brindaron más detalles sobre el estado de Petersen: " El excesivo esfuerzo físico durante el ascenso fue lo que provocó inicialmente el cuadro cardiológico, que se fue agravando y derivó en una fuerte descompensación, que por suerte fue evolucionando día a día", sentenciaron.

En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris.

Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo.

Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención.

Esta situación vivida en la montaña, derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte que fue evolucionando día a día.

Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que impulsan los más valiosos que Chris y la familia necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida.

gracias

Flia. Petersen y Cia.