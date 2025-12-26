26 de diciembre de 2025 Inicio
Desde adentro: así quedó el departamento que le destruyó una amiga

Rosa Mercado contó que su compañera le dijo que estaba sufriendo violencia de género y que necesitaba un lugar. Tras dos años de usurpación, logró desalojarla con acciones judiciales de por medio. "Siempre hay que tener abogados", recomendó.

La pesadilla de Rosa, tras prestarle el departamento a su amiga.

Lo que parecía una buena acción terminó en una pesadilla: así quedó el departamento de Rosa Mercado, la mujer que le prestó la propiedad a su amiga y ella se lo devolvió destruido tras habérselo ocupado dos años.

"Recuperé este departamento por dos cuestiones. Primero porque no hicimos nada malo, y segundo porque tengo un gran abogado", contó Rosa a Claudio Cardoso para C5N.

En medio de la adjudicación de la propiedad en cuestión, la mujer contó que esta amiga, a quien consideraba que "tenía los mismos valores", le dijo que necesitaba un lugar al cual escaparse porque estaba sufriendo violencia de género.

En 2023, en cuanto le pidieron que desocupara la propiedad porque iban a mudarse ella y su pareja finalmente, ella respondió que era su casa también y que seguro ellos tenían otros departamentos para ir. Meses después, su abogado Diego Proietti contó que iniciaron un proceso de mediación, pero como no hubo respuesta de la otra parte, se resolvió en un juicio que terminó "bastante rápido", según el letrado.

El departamento de Parque Patricios, luego de que la mujer finalmente lo dejara, quedó destruido: las paredes grafiteadas con distintos colores, dibujos y frases. Proietti adelantó que, tras haber recuperado la propiedad, dieron curso a una acción por daños y perjuicios considerando que fueron dos años de lucro cesante al tener en cuenta que Mercado podría haber vivido en la casa y la prestó de buena fe. Esos dos años pagados de expensas, según el abogado, podría recuperarlos.

"Lo más triste es que Rosa se lo prestó 0km, no estaba ni habitado. Tenía todo nuevo y ahora se lo entregó así, un desastre", lamentó el abogado de la denunciante.

Noticia en desarrollo.-

