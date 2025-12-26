26 de diciembre de 2025 Inicio
Video: se llevaron el cajero automático atado a una camioneta, destruyeron el local pero no pudieron robar la plata

Las impresionantes imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento en el que los delincuentes arrancaron el cajero del negocio.

Los ladrones no pudieron conseguir el dinero.

Un par de ladrones ataron un cajero automático a la parte trasera de una camioneta robada y lograron arrastrarlo fuera del local, pero finalmente no lograron llevarse el dinero.

Desde adentro: así quedó el departamento que le destruyó una amiga

Las impresionantes imágenes de la cámara de seguridad fueron captadas en un 7-Eleven de la ciudad estadounidense de Texas , y muestran el vehículo entrando a toda velocidad en el estacionamiento con dos hombre, vestidos con guantes y máscaras.

Uno de los ladrones utilizó un objeto metálico para romper una ventana del negocio y luego ingresó para atar el cajero automático con un cable metálico que llegaba hasta la camioneta.

Cuando el conductor de la camioneta aceleró a fondo, arrancó el cajero automático de su esquina y destrozó a su paso las estanterías del local.

Los ladrones intentaron escapar arrastrando el cajero en su huida, pero chocó contra otro vehículo. Posteriormente, la Policía encontró el cajero automático en una zanja y recuperó el cajero con todo su contenido.

