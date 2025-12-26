Video: se llevaron el cajero automático atado a una camioneta, destruyeron el local pero no pudieron robar la plata

Un par de ladrones ataron un cajero automático a la parte trasera de una camioneta robada y lograron arrastrarlo fuera del local, pero finalmente no lograron llevarse el dinero.
Las impresionantes imágenes de la cámara de seguridad fueron captadas en un 7-Eleven de la ciudad estadounidense de Texas , y muestran el vehículo entrando a toda velocidad en el estacionamiento con dos hombre, vestidos con guantes y máscaras.
Embed - DE PELÍCULA: ROBARON UN CAJERO ATADO A UNA CAMIONETA Un par de ladrones ataron un cajero automático a la parte trasera de un vehículo robado y lograron arrastrarlo fuera del local, pero finalmente no pudieron llevarse el dinero. El hecho ocurrió en EEUU y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
@c5n
DE PELÍCULA: ROBARON UN CAJERO ATADO A UNA CAMIONETA Un par de ladrones ataron un cajero automático a la parte trasera de un vehículo robado y lograron arrastrarlo fuera del local, pero finalmente no pudieron llevarse el dinero. El hecho ocurrió en EEUU y quedó registrado por las cámaras de seguridad. sonido original - c5n - c5n
Uno de los ladrones utilizó un objeto metálico para romper una ventana del negocio y luego ingresó para atar el cajero automático con un cable metálico que llegaba hasta la camioneta.
Cuando el conductor de la camioneta aceleró a fondo, arrancó el cajero automático de su esquina y destrozó a su paso las estanterías del local.
Los ladrones intentaron escapar arrastrando el cajero en su huida, pero chocó contra otro vehículo. Posteriormente, la Policía encontró el cajero automático en una zanja y recuperó el cajero con todo su contenido.