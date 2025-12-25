Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino El incendio ocurrió en la madrugada, en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, cuando varios chicos, de entre 16 y 20 años, rescataron a uno de los tres adultos que había en la propiedad. La víctima se encuentra en terapia intensiva. Por + Seguir en







Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Un voraz incendio que se desató durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejó a un hombre de 52 años internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras ser rescatado por cinco jóvenes que decidieron ingresar a la vivienda para rescatar a la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en una casa ubicada sobre calle Pellegrini al 1100, donde se encontraban tres personas. Producto del siniestro, Hernán Horacio Hengl (52) debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal. Según el último parte médico, permanece internado en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas. En la casa también estaban su hermano, Guillermo Hengl (58), y Aldo Acosta (64), quienes no sufrieron heridas de consideración.

Los protagonistas del rescate fueron Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez, Emiliano Gittar y Melanie Campo, todos de entre 16 y 20 años, quienes arriesgaron su vida para sacar del interior de la casa a la víctima. El incendio quedó registrado en un video difundido por el medio local El Orden, donde se observa cómo los jóvenes ingresan a la vivienda envuelta en llamas y logran sacar al hombre.

incendio coronel pringles bomberos La víctima fue rescatada por cinco jóvenes antes que lleguen los Bomberos. De acuerdo a lo detallado por Martín Ortigosa, jefe a cargo de las dotaciones de Bomberos, el incendio se concentró principalmente en el garaje de la propiedad, donde se produjo la destrucción total del ambiente, con caída de mampostería y riesgo de derrumbe.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas. En el lugar trabajaron Peritos de Bomberos de Bahía Blanca y Policía Científica de Coronel Suárez, quienes deberán establecer cómo y dónde se inició el fuego. La causa fue caratulada y quedó a cargo de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que continúa con la investigación del siniestro.

Mirá el momento en el que las llamas cubren la casa en Coronel Pringles Embed NAVIDAD DRAMÁTICA: CINCO JÓVENES SALVARON A UN VECINO DE UNA CASA EN LLAMAS



El incendio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de Coronel Pringles, donde un grupo de jóvenes rescataron a Hernán Horacio Hengl (52), quien permanece internado en terapia intensiva. pic.twitter.com/7SyYEEHOzM — apepe (@apepe_bahia) December 25, 2025