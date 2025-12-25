25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

El incendio ocurrió en la madrugada, en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, cuando varios chicos, de entre 16 y 20 años, rescataron a uno de los tres adultos que había en la propiedad. La víctima se encuentra en terapia intensiva.

Por
Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Un voraz incendio que se desató durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejó a un hombre de 52 años internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, tras ser rescatado por cinco jóvenes que decidieron ingresar a la vivienda para rescatar a la víctima.

El Peugeot 208, de Juan Martín Lilli, impactó contra un local de comida rápida cerca de Plaza Moreno. 
Te puede interesar:

La Plata: se descompensó al volante, chocó contra un local y murió de un paro cardíaco

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en una casa ubicada sobre calle Pellegrini al 1100, donde se encontraban tres personas. Producto del siniestro, Hernán Horacio Hengl (52) debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal. Según el último parte médico, permanece internado en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas. En la casa también estaban su hermano, Guillermo Hengl (58), y Aldo Acosta (64), quienes no sufrieron heridas de consideración.

Los protagonistas del rescate fueron Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez, Emiliano Gittar y Melanie Campo, todos de entre 16 y 20 años, quienes arriesgaron su vida para sacar del interior de la casa a la víctima. El incendio quedó registrado en un video difundido por el medio local El Orden, donde se observa cómo los jóvenes ingresan a la vivienda envuelta en llamas y logran sacar al hombre.

incendio coronel pringles bomberos
La víctima fue rescatada por cinco jóvenes antes que lleguen los Bomberos.

La víctima fue rescatada por cinco jóvenes antes que lleguen los Bomberos.

De acuerdo a lo detallado por Martín Ortigosa, jefe a cargo de las dotaciones de Bomberos, el incendio se concentró principalmente en el garaje de la propiedad, donde se produjo la destrucción total del ambiente, con caída de mampostería y riesgo de derrumbe.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas. En el lugar trabajaron Peritos de Bomberos de Bahía Blanca y Policía Científica de Coronel Suárez, quienes deberán establecer cómo y dónde se inició el fuego. La causa fue caratulada y quedó a cargo de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que continúa con la investigación del siniestro.

Mirá el momento en el que las llamas cubren la casa en Coronel Pringles

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así quedó el colectivo, luego del choque contra un camión que dejó un muerto y varios heridos.

Tragedia en Jujuy: un muerto y más de 20 heridos tras un choque entre un camión y un colectivo

¿el enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

León Gieco con la imágen de Loan, el niño correntino que desapareció hace un año y medio.

León Gieco en River: cantó "La Navidad de Luis" y visibilizó la búsqueda de 90 chicos perdidos

la hija de yamil santoro queria hacer squishies y recibio una sanguchera: ¿que leyo papa noel en la carta?

La hija de Yamil Santoro quería hacer squishies y recibió una sanguchera: ¿qué leyó Papa Noel en la carta?

Alerta cardiovascular en las Fiestas: crecen los infartos, ACV y arritmias en navidad y año nuevo

Alerta cardiovascular en las Fiestas: crecen los infartos, ACV y arritmias en Navidad y Año Nuevo

que el dueno de la bala se cuide, advirtio la tia de la nina de 12 anos baleada que pelea por su vida
play

"Que el dueño de la bala se cuide", advirtió la tía de la niña de 12 años baleada que pelea por su vida

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 5 minutos
¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Hace 26 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Hace 57 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Hace 58 minutos
Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Hace 1 hora