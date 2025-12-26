26 de diciembre de 2025 Inicio
Murió un deportista olímpico de 27 años en circunstancias misteriosas

El cuerpo fue encontrado en la habitación de un hotel y llevaba puesta una máscara de entrenamiento en altura. Las instituciones investigan las extrañas circunstancias de su deceso.

Sivert Guttorm Bakken tenía 27 años.

Sivert Guttorm Bakken tenía 27 años.

En plena víspera de Navidad se conoció la triste noticia de la repentina y misteriosa muerte del biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken. El cuerpo del joven de 27 años apareció dentro de una habitación de hotel en Italia, con una máscara de entrenamiento en altura.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de La Unión Internacional de Biatlón (IBU): "Está profundamente entristecida al enterarse de que el biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken falleció a la edad de 27 años durante un campo de entrenamiento en Italia".

El deportista se hospedaba en el hotel en Lavaze, Italia, donde se encontraba entrenando para los Juegos Olímpicos de Milán.

Según los medios locales, el atleta fue diagnosticado con miocarditis en 2022, lo que llevó a que tome un descanso de la competición. Hasta ese momento había participado de 31 competiciones de la Copa del Mundo y terminó primero cuatro veces, incluso por delante de su país de origen en Oslo en 2022.

Las autoridades italianas ordenaron una autopsia, pero hasta el momento se desconoce el resultado. Por otra parte, la secretaria general de la Federación, Emilie Nordskar, expresó: "Es una situación trágica con muchas preguntas sin respuesta. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Sivert. Es fundamental permitir que las autoridades realicen su trabajo con tranquilidad".

