Misiones: un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido y se disparó en un ojo

El menor de edad tuvo que ser trasladado a un centro de alta complejidad de la capital de la provincia y permanece bajo tratamiento médico.

El menor permanece bajo tratamiento médico.

Un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido durante la tarde de Navidad mientras se encontraba en su vivienda de la localidad de Guaraní, provincia de Misiones, y tuvo que ser trasladado a un centro de salud por la lesión ocular. Por ese motivo, se encuentra bajo tratamiento médico.

La denuncia se produjo en el marco de los festejos por Navidad.
El menor sufrió una herida en el ojo y fue trasladado al Hospital Samic, ubicado en Oberá, pero allí recibió una atención de primera instancia y fue derivado. En su casa, las autoridades policiales informaron que en el lugar de los hechos había un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y un estuche con 21 balines.

Se ordenó el traslado del nene a un centro de mayor complejidad ubicado en Posadas, donde permanece bajo estudio y tratamiento médico. Pero no se dieron a conocer nuevos detalles de su salud.

El medio El Territorio indicó que la investigación policial permanece abierta para poder determinar cómo llegó a darse el accidente y el motivo por el que tenía en su casa un rifle. Pero, por el momento, no se brindaron detalles.

