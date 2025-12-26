Misiones: un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido y se disparó en un ojo El menor de edad tuvo que ser trasladado a un centro de alta complejidad de la capital de la provincia y permanece bajo tratamiento médico. Por + Seguir en







El menor permanece bajo tratamiento médico. Redes sociales

Un nene de 7 años manipulaba un rifle de aire comprimido durante la tarde de Navidad mientras se encontraba en su vivienda de la localidad de Guaraní, provincia de Misiones, y tuvo que ser trasladado a un centro de salud por la lesión ocular. Por ese motivo, se encuentra bajo tratamiento médico.

El menor sufrió una herida en el ojo y fue trasladado al Hospital Samic, ubicado en Oberá, pero allí recibió una atención de primera instancia y fue derivado. En su casa, las autoridades policiales informaron que en el lugar de los hechos había un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y un estuche con 21 balines.

Se ordenó el traslado del nene a un centro de mayor complejidad ubicado en Posadas, donde permanece bajo estudio y tratamiento médico. Pero no se dieron a conocer nuevos detalles de su salud.

El medio El Territorio indicó que la investigación policial permanece abierta para poder determinar cómo llegó a darse el accidente y el motivo por el que tenía en su casa un rifle. Pero, por el momento, no se brindaron detalles.