Polémica: filmaron a la hija de 12 años de El Polaco manejando en la ruta

La madre de la menor, Valeria Aquino, captó el momento en el que la niña iba al volante y en las redes sociales la criticaron. El cantante reaccionó con enojo.

La hija de El Polaco fue grabada al volante.

El Polaco quedó en el foco de las críticas porque se filtró un video de su hija de 12 años manejando en la ruta filmado por su propia madre Valeria Aquino, quien además escribió una frase en alusión a la educación: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Mientras que, el cantante se diferenció.

En la imagen se puede ver a Alma, la hija que tienen en común, mirando con atención al camino de tierra que tiene en medio del campo. Pero Aquino le enseñó y la dejó sola al volante cuando aún no tiene la posibilidad de sacar el registro ni ser habilitada para manejar.

Como se filtró el video, desde Puro Show en El Trece le escribieron al cantante y él tuvo una furiosa reacción: “No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora”. A lo que Matías Vázquez, panelista del programa, indicó que estaba “en shock”.

Por el momento, Aquino no volvió a utilizar las redes sociales para referirse al tema ni tampoco emitió las disculpas. Tampoco El Polaco habló sobre lo sucedido, pero desde el momento inicial se mostró en desacuerdo con la actitud de la madre.

